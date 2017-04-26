Эксперты: хрущевки в Екатеринбурге простоят еще сто лет

Когда это началось?

Впервые о необходимости сносить хрущёвки власти Екатеринбурга заговорили уже давно. В середине 90-х годов прошлого века чиновники проверяли легендарные пятиэтажки на «профпригодность» и решили, что они запросто могут простоять ещё лет пятнадцать. Строили их быстро, но добротно, рассчитывая, что они прослужат верой и правдой 50 лет.

Однако в 2007 году повторное исследование «стойкости» хрущёвок решили вообще не проводить, а убрать старые дома совсем. Тем более что бывший глава города Аркадий Чернецкий неоднократно заявлял, дескать такие здания портят архитектурный облик Екатеринбурга, а их содержание обходится дороже любого современного здания — из-за износа коммуникаций.

Был даже намечен специальный проект, согласно которому к 2025 году мы должны были очистить центр города от ветхого жилья. Застройщикам предлагалось расселять целые кварталы, а на их месте строить современные дома. Но начался кризис, и инвесторы ввязываться в это дело не захотели.

И вот, когда в Москве объявили войну «хрущобам», в Екатеринбурге снова стали обсуждать эту далеко не новую для нас тему. Начальник департамента финансов мэрии Андрей Корюков заявил, что, дескать, хрущёвки израсходовали свой первоначальный технический потенциал. Масла в огонь добавил начальник департамента экономики Алексей Прядеин, назвавший снос этих домов «явлением неизбежным».

Между тем одним из вариантов «реабилитации» хрущёвок могла бы стать их глубокая реконструкция. Она проводится, как правило, с временным отселением жителей. Например, такой проект был реализован в домах на улице Белореченской. Но отсутствие нормального маневренного фонда и стоимость реконструкции мешают воплощать такие проекты массово.

Как всегда, всё упирается в деньги. Судите сами: стоимость проекта по сносу хрущёвок в Москве, по предварительным расчётам, оценивают примерно в 3,5 триллиона рублей. В 2017 году на эти цели в планируется потратить 96,5 млрд рублей.

Почему они дешевеют?

А теперь возьмём Екатеринбург, годовой бюджет которого составляет 33 млрд рублей. По данным Уральской палаты недвижимости, 4,4 млн «квадратов» жилья в городе составляют именно хрущёвки. Умножаем на среднюю стоимость их в мегаполисе (60 тысяч рублей за метр) и получаем результат — 264 млрд. Сумма для столицы Урала попросту гигантская.

Кстати сказать, последние годы хрущёвки в столице Урала дешевеют бешеными темпами. Средняя цена «квадрата» сегодня на 17% ниже максимального докризисного уровня. Такие дома — один из самых проблемных сегментов вторичного рынка. Они стареют, ветшают, их инвестиционная привлекательность неуклонно снижается.

«Не стоит ждать их массового сноса в Екатеринбурге в ближайшее время, — уверен Михаил Хорьков, начальник аналитического отдела УПН. — В городе по-прежнему много более старого, ветхого жилья. И в первую очередь необходимо решить вопрос с ним. На это уйдут годы. Только после этого можно будет говорить об актуальности сноса хрущёвок. Кроме того, качественное состояние разных серий отличается. Многие дома находятся в неплохом состоянии и ещё не исчерпали свой срок службы, который может быть увеличен в процессе реконструкции».

Как видим, несмотря на износ, у хрущёвок в Екатеринбурге, возможно, большое будущее. Процесс сноса может затянуться на десятилетия. Есть вариант, что даже наши внуки ещё застанут этот непотопляемый оплот советского времени — пусть «сердитый», но относительно дешёвый вид жилья — хрущёвки.

Кому интересно расселение?

Юрий Чумерин, исполнительный директор Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области:

— Срок эксплуатации хрущёвок зависит от их географического местонахождения. К примеру, около моря наблюдается высокая агрессивность воздуха, достаточно быстро происходит коррозия сварки. Больше 60 лет хрущёвки на побережье не стоят. А на Среднем Урале моря нет, поэтому здесь срок эксплуатации таких домов намного выше. Сто лет они точно продержатся. Но, конечно, доводить до такого нельзя. В идеале необходимо уже сейчас начинать потихоньку расселение людей.

Думаю, что застройщиков такой проект вряд ли заинтересует. Им это просто экономически невыгодно. Дело в том, что хрущёвки стоят очень близко друг от друга — застройка очень плотная. То есть, по сути, не остаётся места для какого-то манёвра. Если бы хрущёвки стояли не так плотно, то желающие отхватить лакомый кусочек земли, конечно, нашлись. Мне кажется, без помощи государства вопрос расселения людей вряд ли решится.

Где кроется беда?

Алексей Русакович, главный инженер «Агентства строительных решений»:

— Если вовремя проводить капитальные ремонты, то хрущёвки простоят ещё не менее ста лет. Изначально срок эксплуатации этих домов был рассчитан на 50 лет, но он может существенно возрастать при правильном уходе за зданием — косметической реконструкции, систематических осмотрах несущих конструкций.

Хрущёвки строились из бетона. Свойства этого надёжного материала таковы, что с годами он становится только прочнее. Поднимать тревогу и кричать, что здания в ближайшем будущем начнут разваливаться, в корне неправильно!

Основная беда сегодняшних хрущёвок — устаревшие инженерные коммуникации. Вот здесь необходима срочная замена, иначе в ближайшем будущем случится большое количество аварий на сетях. Это действительно головная боль, и проблему необходимо решать как можно скорее.

Конечно, рано или поздно всё равно встанет вопрос о будущем этих зданий. Себестоимость квадратного метра в Екатеринбурге на сегодняшний день составляет порядка 30 тысяч рублей. Плюс затраты на инженерные коммуникации. Вполне возможно, что на горизонте когда-нибудь появится инвестор, которого заинтересует проект сноса хрущёвок и строительства на этом месте новых высоток. Правда, пока такой компании почему-то не видно. Наверное, потому, что дело это очень хлопотное и крайне затратное.

Как найти деньги?

Андрей Артемьев, первый вице-президент и полномочный представитель Всероссийской лиги защитников потребителей:

— Финансовые возможности Москвы и Екатеринбурга разительно отличаются, поэтому равняться на столицу нам не стоит.

Столько денег на снос хрущёвок в ближайшие десятилетия нам в городском бюджете всё равно не найти. Но каждый дом необходимо проверить на предмет безопасности. И если есть хоть малейшее сомнение, то нужно в срочном порядке расселять людей.

У нас, к сожалению, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. О хрущёвках, наверное, вспомнят, если случится беда, а до этого доводить не стоит. Я просто напомню, что в Екатеринбурге уже занимались реставрацией таких домов и специалисты сделали тогда выводы, что прочность некоторых конструкций снизилась за несколько десятилетий эксплуатации в два-три раза.

Давайте не будем забывать, что Средний Урал — сейсмически опасный регион. Пока каких-то крупных землетрясений у нас не было, но случиться может всякое. И тогда хрущёвки могут начать складываться как карточные домики.