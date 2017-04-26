Омские дети-сироты за год получат 205 квартир

Трёхэтажные дома микрорайона «Рябиновка» формируют новую градостроительную линию Левобережья. По сути, создана зона жилой застройки. Как сказал подрядчик, эта территория с каждым годом становится все красивее и комфортнее. Здесь удобно жить, говорят новосёлы, есть магазин, появилась поликлиника для детей и взрослых, строится детский сад, как обещается, он будет сдан в этом году. В ближайшем будущем появится в «Рябиновке» школа.

С учётом пожеланий, застройщик решил немного усовершенствовать дома. Фасад строения украшают, так называемые, «французские» балкончики. Новое интерьерное решение создаёт особую эстетику места.

Квартиры в «Рябиновке» приобретены на открытом электронном аукционе, на эти цели было направлено около 30 млн рублей. Стоимость одной квартиры составляет 1 млн 297 тыс рублей. Квартиры имеют индивидуальные системы отопления и горячего водоснабжения, оснащены пожарной сигнализацией, приборами учёта.

Это первое в этом году массовое предоставление квартир выпускникам детских домов. В первой декаде мая получат квартиры в новостройках еще 17 очередников из числе детей — сирот. На сегодняшний день объявлены аукционы на приобретение ещё 53 картир, в начале лета планируется приобрести еще 112 квартир.

Напомним, что правительство Омской области выпускникам детских домов с 2012 года предоставлено 1794 квартиры, в том числе в городе Омске — 910 жилых помещений.