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17:58 (мск), источник: Вести Сочи

Глава Ростуризма не считает Египет конкурентом для Крыма и Сочи

Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил, что пока преждевременно делать прогнозы относительно возобновления туристического обмена между Россией и Египтом.

Источник: Вести Сочи

Сафонов считает открытие Египта важным для отечественной туриндустрии, но не думает, что это существенно скажется на «высоком» летнем туристском сезоне.

«Основной египетский турпродукт — пляжный отдых в осенне-зимний период, который востребован нашими гражданами и который не может предложить Росси из-за природно-климатических условий. Российские пляжные курорты — Крым и Сочи — принимают гостей летом — в то время, когда в Египте стоит слишком жаркая и некомфортная для отдыха погода. Так что мы не конкурируем, мы друг друга дополняем», — рассказал он в интервью «Известиям».

По словам Сафонова, для поддержки внутренних направлений Ростуризм разрабатывает программу «Доступное путешествие», которая должна помочь соотечественникам в подборе недорогих турпоездок по стране. Проект предусматривает создание агрегатора, который позволит на базе специальных предложений отелей, ресторанов и перевозчиков компоновать общий турпродукт по доступной цене, заданной самим пользователем. В основном это будут туры выходного дня. Что касается более длительных путешествий в Сочи, то удешевить их должно развитие чартерных авиаперевозок и реализация пакетных туров.

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