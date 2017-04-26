Глава Ростуризма не считает Египет конкурентом для Крыма и Сочи
Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил, что пока преждевременно делать прогнозы относительно возобновления туристического обмена между Россией и Египтом.
Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил, что пока преждевременно делать прогнозы относительно возобновления туристического обмена между Россией и Египтом.
Сафонов считает открытие Египта важным для отечественной туриндустрии, но не думает, что это существенно скажется на «высоком» летнем туристском сезоне.
«Основной египетский турпродукт — пляжный отдых в
По словам Сафонова, для поддержки внутренних направлений Ростуризм разрабатывает программу «Доступное путешествие», которая должна помочь соотечественникам в подборе недорогих турпоездок по стране. Проект предусматривает создание агрегатора, который позволит на базе специальных предложений отелей, ресторанов и перевозчиков компоновать общий турпродукт по доступной цене, заданной самим пользователем. В основном это будут туры выходного дня. Что касается более длительных путешествий в Сочи, то удешевить их должно развитие чартерных авиаперевозок и реализация пакетных туров.