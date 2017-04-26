Гостиница Lotte в Самаре построена почти наполовину
В скором времени в Самарской области появится первый пятизвездочный отель под южнокорейским брендом Lotte. Представители регионального правительства и
В скором времени в Самарской области появится первый пятизвездочный отель под южнокорейским брендом Lotte. Представители регионального правительства и
«В подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Самарской области большое значение имеет готовность гостиничной инфраструктуры для разных категорий наших гостей. И чтобы их достойно принять необходимы такие объекты, как гостиница Lotte, — отметил
Напомним, что в июне 2015 г. между правительством Самарской области, администрацией Самары и ООО «Инвестор» подписан меморандум по реализации инвестиционного проекта «Строительство гостиничного комплекса с
Пятизвездочный отель Lotte (Южная Корея) строится на территории общей площадью 6,4 тыс. кв. м в границах улиц Самарской, Красноармейской и Галактионовской. Здание будет переменной этажности — 15−16 этажей.
В гостинице расположатся несколько
Директор подрядной организации Юрий Рылкин рассказал, что основные бетонные работы выходят на финишную прямую: устройство железобетонных конструкций выполнено на 80−95%. А общая стадия строительства достигла почти 50%.
Теперь осталось достроить один технический этаж и доделать лестничные марши. Кроме того, ведутся подготовительные работы по утеплению и отделке фасада, монтажу витражей и оконных конструкций. В подвале полным ходом идет устройство инженерных коммуникаций, вентиляции, водопровода и системы пожарной сигнализации.
Строители также приступили к отделочным работам на шестом этаже. Отметим,
Подрядчик ведет работы круглосуточно и согласно графику. На объекте работает от 140 до 220 человек, а также различная техника. Достроить и ввести гостиницу в эксплуатацию планируется в конце этого года.