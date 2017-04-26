Мэрия Екатеринбурга выбрала подрядчиков для ремонта дорог к ЧМ-2018

В рамках заключенных контрактов будут отремонтированы около 50 дорог. К выполнению работ подрядчики приступят в мае.

Согласно информации на сайте госзакупок подрядчиками стали компании «Городское управление дорожно-строительных работ» и «ТрестУралТрансСпецСтрой». Обе организации предложили меньшую стоимость работ, нежели было заявлено в конкурсе.

ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» проведет ремонт дорожных покрытий за 492,9 млн рублей, а ООО «ТрестУралТрансСпецСтрой» — за 678,6 млн рублей.