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14:12 (мск), источник: УралПолит.ру

Мэрия Екатеринбурга выбрала подрядчиков для ремонта дорог к ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля, ИА УралПолит.Ru. Екатеринбургское муниципальное предприятие «Городское благоустройство» объявило победителей тендера на проведения ремонта дорог к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

В рамках заключенных контрактов будут отремонтированы около 50 дорог. К выполнению работ подрядчики приступят в мае.

Согласно информации на сайте госзакупок подрядчиками стали компании «Городское управление дорожно-строительных работ» и «ТрестУралТрансСпецСтрой». Обе организации предложили меньшую стоимость работ, нежели было заявлено в конкурсе.

ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» проведет ремонт дорожных покрытий за 492,9 млн рублей, а ООО «ТрестУралТрансСпецСтрой» — за 678,6 млн рублей.

Напоминаем, конкурс был проведен повторно. Ранее из-за жалоб на конкурсную документацию УФАС отменило итоги конкурса, тогда победителями также были выбраны «Городское управление дорожно-строительных работ» и «ТрестУралТрансСпецСтрой».

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