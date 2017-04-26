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14:13 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Плата за «коммуналку» на Южном Урале сильно не вырастет: губернатор обещал

ЧЕЛЯБИНСК, 26 апреля, РИА ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил порядок предоставления субсидий теплоснабжающим компаниям на 2017 год.

Как рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора, субсидирование осуществляется в рамках реализации мер по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги.

«С 1 июля 2017 года рост тарифа на тепловую энергию: горячую воду и отопление — в среднем по Челябинской области составит 3,9%, при экономически обоснованном — 8,4%», — отметили в пресс-службе.

Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучик объяснила, что размер субсидий определяется как разница между льготным и экономически обоснованным тарифом.

Борис Дубровский решил, что в 2017 году на сдерживание роста платы за коммуналку из бюджета Челябинской области ресурсоснабжающим организациям выплатят 1,2 млрд рублей. По словам губернатора, ограничение роста тарифов — не разовая, а долгосрочная программа.

«Южноуральцы не должны ощутить на себе существенный рост в “платежках” за коммунальные услуги с 1 июля», — заявил Дубровский.

В пресс-службе губернатора добавили, что помимо сдерживающих мер, в регионе действуют льготы на ЖКХ для участников ВОВ, инвалидов и семей, где расходы на коммунальные платежи превышают 22% совокупного дохода.

«ФедералПресс напоминает, что ранее эксперты назвали самые комфортные по уровню цен на ЖКХ регионы России. Челябинской области в списках нет.

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