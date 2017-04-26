Плата за «коммуналку» на Южном Урале сильно не вырастет: губернатор обещал
ЧЕЛЯБИНСК, 26 апреля, РИА ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил порядок предоставления субсидий теплоснабжающим компаниям на 2017 год.
ЧЕЛЯБИНСК, 26 апреля, РИА ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил порядок предоставления субсидий теплоснабжающим компаниям на 2017 год.
Как рассказали «ФедералПресс» в
«С 1 июля 2017 года рост тарифа на тепловую энергию: горячую воду и отопление — в среднем по Челябинской области составит 3,9%, при экономически обоснованном — 8,4%», — отметили в
Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучик объяснила, что размер субсидий определяется как разница между льготным и экономически обоснованным тарифом.
Борис Дубровский решил, что в 2017 году на сдерживание роста платы за коммуналку из бюджета Челябинской области ресурсоснабжающим организациям выплатят 1,2 млрд рублей. По словам губернатора, ограничение роста тарифов — не разовая, а долгосрочная программа.
«Южноуральцы не должны ощутить на себе существенный рост в “платежках” за коммунальные услуги с 1 июля», — заявил Дубровский.
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«ФедералПресс напоминает, что ранее эксперты назвали самые комфортные по уровню цен на ЖКХ регионы России. Челябинской области в списках нет.