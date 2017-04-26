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14:21 (мск), источник: Om1.ru

На директора одного из транспортных предприятий Омской области завели уголовное дело за невыплату зарплаты

Перевозчик не выплачивал сотрудникам зарплату в течение 5 месяцев, долг составил более 1 миллиона рублей.

Источник: РИА "Новости"

Следственные органы СКР по Омской области возбудили уголовное дело в отношении 70-летнего руководителя ООО «Саргатское АТП». Директор транспортного предприятия подозревается в невыплате заработной платы рабочим из корыстной заинтересованности (ч.2 ст. 145.1 УК РФ).

По версии следствия, перевозчик в течение 5 месяцев, с октября 2016 по февраль 2017 года, не платил зарплату 44 сотрудникам. В итоге задолженность достигла 1,3 миллиона рублей. При этом в организации были деньги, но руководитель предпочитал тратить их на расчеты с контрагентами, закупку ГСМ и другие нужды компании.

Когда началась доследственная проверка и расследование уголовного дела, директор поспешил добровольно погасить задолженность перед работниками. Руководитель выплатил 1 миллион рублей долгов по зарплате с октября по январь. В настоящее время перед работниками сохраняется долг в 305 тысяч рублей. Перевозчик пообещал погасить оставшийся долг в ближайшее время.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Омской области, расследование все еще продолжается. В настоящее время продолжаются следственные действия и предпринимаются меры к возмещению ущерба.

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