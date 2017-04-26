Ворота в Европу: полноценное движение поездов по Бескидскому тоннелю начнется через год

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе заседания правительства.

«В этом году мы планируем открыть Бескидский тоннель. Это действительно ворота в Европу. Мы планируем завершить весь комплекс работ в четвертом квартале этого года, и надеемся, что первый тестовый поезд пройдет по тоннелю в это же время. Ввести объект в полноценную эксплуатацию мы планируем во втором квартале 2018 года», — сообщил Омелян.

Он отметил, что после завершения строительства нового тоннеля его пропускная способность увеличится вдвое — до 100 пар поездов в сутки c нынешних 47 пар.

Как сообщал УНИАН, строительство нового тоннеля в Карпатах, который соединит Украину и Евросоюз, было начато 29 октября 2013 года. Новый тоннель строится на стыке Львовской и Закарпатской областей в 30 м от действующего тоннеля, построенного еще во времена Австро-Венгрии в ХІХ веке, который находится в аварийном состоянии.

Бескидский тоннель — второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия — Словения — Венгрия — Словакия — Украина — Россия. Новый двухпутный тоннель будет иметь длину 1765 м, ширину 10,5 м, высоту 8,5 м и пролегать на максимальной глубине 180 м от поверхности Бескидского хребта.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства этого тоннеля. Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 миллиарда гривень, из которых 1,5 миллиарда гривень предусмотрены на монтажные работы.

Ранее в «Укрзализныце» прогнозировали, что строительство тоннеля будет завершено в четвертом квартале 2017 года, а поезда начнут курсировать по новому тоннелю в 2018 году.