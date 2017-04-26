Казань в этом году на содержание фонтанов потратит почти 13 млн рублей

Сообщается, что заказчиком выступил Комитет внешнего благоустройства исполкома города, источник финансирования — бюджет Казани.

Так, согласно документации, работы по содержанию фонтанов включает в себя расконсервацию и консервацию фонтанов, очистку чаш от мусора, монтаж и демонтаж электродвигателей, заполнение чаш водой.

Также заказчику необходимо будет содержать в чистоте декоративные скульптуры и архитектурные сооружения, расположенные в чашах фонтана.

Аукцион состоится 15 мая, работы необходимо выполнять до конца октября 2017 года.