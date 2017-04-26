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16:01 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области растет уровень заработной платы в промышленной сфере

В январе-феврале 2017 года средняя зарплата в промышленном секторе Волгоградской области составила 30,8 тыс. рублей.

Источник: РИАЦ

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года этот показатель вырос на 10,5% или 2,9 тыс. рублей.

Таковы данные мониторинга уровня заработной платы промышленных предприятий, охватившего более сотни ведущих предприятий и организаций области.

Кстати, в обрабатывающих производствах уровень среднемесячной заработной платы за январь-февраль 2017 г. составил 31,1 тыс. рублей или 121% к общеобластному уровню заработной платы.

В числе предприятий-участников мониторинга обеспечивших рост заработной платы — «Лукойл-Волгограднефтепереработка», «Камышинский стеклотарный завод», Волгоградский филиал «Редаелли ССМ», «Волжский Оргсинтез», ФНПЦ «Титан-Баррикады», «ЭКТОС-Волга», филиал «ВгАЗ-СУАЛ», «Волга Индастри», «Группа Полипластик», «НикоМаг», «Интов-Эласт», «Каустик», «ТД ГраСС», «Константа-2», ВМК «Красный Октябрь», «Форте Пром ГмбХ», «Лукойл — КГПЗ», «Волгограднефтемаш», «Себряковцемент», «Волма», «Газпром Химволокно», «Волтайр-Пром» и др.

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