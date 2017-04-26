В Волгоградской области растет уровень заработной платы в промышленной сфере

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года этот показатель вырос на 10,5% или 2,9 тыс. рублей.

Таковы данные мониторинга уровня заработной платы промышленных предприятий, охватившего более сотни ведущих предприятий и организаций области.

Кстати, в обрабатывающих производствах уровень среднемесячной заработной платы за январь-февраль 2017 г. составил 31,1 тыс. рублей или 121% к общеобластному уровню заработной платы.