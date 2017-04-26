В Волгоградской области растет уровень заработной платы в промышленной сфере

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года этот показатель вырос на 10,5% или 2,9 тыс. рублей.
Таковы данные мониторинга уровня заработной платы промышленных предприятий, охватившего более сотни ведущих предприятий и организаций области.
Кстати, в обрабатывающих производствах уровень среднемесячной заработной платы за январь-февраль 2017 г. составил 31,1 тыс. рублей или 121% к общеобластному уровню заработной платы.
В числе предприятий-участников мониторинга обеспечивших рост заработной платы — «Лукойл-Волгограднефтепереработка», «Камышинский стеклотарный завод», Волгоградский филиал «Редаелли ССМ», «Волжский Оргсинтез», ФНПЦ «Титан-Баррикады», «ЭКТОС-Волга», филиал «ВгАЗ-СУАЛ», «Волга Индастри», «Группа Полипластик», «НикоМаг», «Интов-Эласт», «Каустик», «ТД ГраСС», «Константа-2», ВМК «Красный Октябрь», «Форте Пром ГмбХ», «Лукойл — КГПЗ», «Волгограднефтемаш», «Себряковцемент», «Волма», «Газпром Химволокно», «Волтайр-Пром» и др.