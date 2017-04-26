Молдавские мигранты рискуют остаться без пенсии

В подобном положении могут оказаться сотни тысяч наших соотечественников, которые в течение десятков лет трудились за рубежом. Хотя они работали законно и выплачивали все со­циальные взносы, когда производится расчет пенсии в Республике Молдова, эти годы не принимаются в расчет, а граждане считаются нетрудоустроенными.

А все дело в том, что у нашей страны со многими государствами (в том числе и с Россией, где трудится большинство граждан РМ) нет заключенного международного соглашения о социальном страховании. Поэтому всем нашим согражданам настоятельно рекомендуется точно выяснить, есть ли у нашей страны и у государства, куда они отправляются трудиться, соответствующее двустороннее соглашение.

Ведь однажды приходит время выхода на пенсию, и человеку грозит получать очень низкую пенсию. Хотя он трудился законно в той или иной стране и выплачивал там все социальные взносы, в Социальный фонд нашей страны ничего не поступало, поскольку между соответству­ющими государствами не было заключено необходимое соглашение.

До настоящего времени Республика Молдова подписала 12 двусторонних со­глашений с европейскими странами в об­ласти социального страхования. Речь идет о Румынии, Португалии, Болгарии, Люксем­бурге, Австрии, Эстонии, Чехии, Польше, Венгрии, Бельгии и Литве. Соглашение, заключенное с Германией, стало 12-м по счету. На сегодняшний день переговоры по таким документам ведутся с Латвией, Турци­ей, Израилем, Италией и Российской Федерацией.