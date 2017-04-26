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16:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

По требованию прокуратуры в Татарстане предприятия оштрафованы за загрязнение рек

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Проверкой Татарской природоохранительной прокуратуры сточных вод реки Актай Алькеевского района установлено, что с очистных сооружений ООО «Чистое село» осуществляется сброс загрязненных сточных вод, сообщил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора РТ Руслан Бариев.

В результате несоблюдения нормативов качества окружающей среды и непринятия мер по обезвреживанию сбросов, превышение предельно допустимой концентрации составило: по аммонию — в 56,4 раза; по фосфатам — в 16,25 раза; по нефтепродуктам — в 30,8 раза. Это оказывает негативное токсикологическое и химическое воздействие на водный объект.

Кроме того, использование очистных сооружений происходит без эколого-дозволительной документации.

Схожие нарушения выявлены проверкой очистных сооружений ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» в селе Новошешминск, которые осуществляют сброс загрязненных сточных вод в реку Шешма.

Директор ООО «Чистое село», юридическое лицо ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» и директор предприятия привлечены к административной ответственности по статьям «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий», «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов», «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами», «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения», «Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты», «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами».

Правонарушители оштрафованы на общую сумму 1,2 млн рублей.

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