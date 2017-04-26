По требованию прокуратуры в Татарстане предприятия оштрафованы за загрязнение рек

В результате несоблюдения нормативов качества окружающей среды и непринятия мер по обезвреживанию сбросов, превышение предельно допустимой концентрации составило: по аммонию — в 56,4 раза; по фосфатам — в 16,25 раза; по нефтепродуктам — в 30,8 раза. Это оказывает негативное токсикологическое и химическое воздействие на водный объект.

Кроме того, использование очистных сооружений происходит без эколого-дозволительной документации.