По требованию прокуратуры в Татарстане предприятия оштрафованы за загрязнение рек

В результате несоблюдения нормативов качества окружающей среды и непринятия мер по обезвреживанию сбросов, превышение предельно допустимой концентрации составило: по аммонию — в 56,4 раза; по фосфатам — в 16,25 раза; по нефтепродуктам — в 30,8 раза. Это оказывает негативное токсикологическое и химическое воздействие на водный объект.
Кроме того, использование очистных сооружений происходит без эколого-дозволительной документации.
Схожие нарушения выявлены проверкой очистных сооружений ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» в селе Новошешминск, которые осуществляют сброс загрязненных сточных вод в реку Шешма.
Директор ООО «Чистое село», юридическое лицо ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» и директор предприятия привлечены к административной ответственности по статьям «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий», «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов», «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами», «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения», «Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты», «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами».
Правонарушители оштрафованы на общую сумму 1,2 млн рублей.