Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
7 ошибок в оформлении загородного дома
5 популярных родительских ошибок
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
В Москве госпитализирован 79-летний Иосиф Кобзон – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Лолита Милявская требует извинений от Первого канала - СМИ
СМИ: Тарасова высказалась о ценах в школе Плющенко
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11Протест одного
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
22Цвет нации
15:22 (мск), источник: Publika.md

Урожай рапса будет минимум на 15% ниже ожидаемого

Больше всего от апрельских снегопадов и заморозков пострадали посевы рапса.

Источник: Publika.md

По предварительным оценкам минсельхоза, урожай в этом году будет минимум на 15% меньше ожидаемого. В центральных и южных районах созданы комиссии по оценке ущерба. Окончательные итоги объявят после пятого мая.

В этом году под рапс отдали почти 40 тысяч гектаров. Это на 40% больше, чем в прошлом сезоне.

«Уже началось цветение, растения подросли, но снег оборвал верхние побеги. Надеемся, что снизу еще осталась поросль», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства Ион Паря.

Пострадали от снегопадов и сады. Кроме того, резкие перепады температуры способствует распространению паразитов. Под угрозой урожай кукурузы и подсолнечника. Фермеры говорят, что им нужны удобрения, инсектициды и пестициды. Так что расходы на обработку одного гектара вырастут в среднем до 200 леев.

«Пришлось заказать еще удобрений, которые позволят исправить ситуацию в садах и виноградниках. Нужно и больше пестицидов. Сейчас важно, чтобы фермеры соблюдали сроки и технологические требования», — рассказал директор сельскохозяйственной фирмы Сергей Крецу.

Дистрибьюторы обещают НЕ повышать пока цены на сельскохозяйственные химикаты.

«Не думаю, что есть резон наживаться на чужой беде. Ведь нам еще работать с этими клиентами», — высказался председатель ассоциации Moldova-Fruct Виталий Горинчой.

В минсельхозе говорят говорят, что повышенная влажность благоприятствует росту сахарной свеклы, посевы которой занимают более 23 тысяч гектаров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль изучит данные соцопроса о поддержке россиянами Медведева
Истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в Бурятии
Путин потребовал не нарушать права граждан при сносе пятиэтажек
Стали известны сроки выпуска купюр номиналом 200 и 2000 рублей
Степашин рассказал о приказе Ельцина снести мавзолей Ленина
Россияне счастливы как никогда — опрос
На молокозаводе в Якутии произошел взрыв, есть жертвы
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
Во Франции нашли брошенный салон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь