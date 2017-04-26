Урожай рапса будет минимум на 15% ниже ожидаемого

По предварительным оценкам минсельхоза, урожай в этом году будет минимум на 15% меньше ожидаемого. В центральных и южных районах созданы комиссии по оценке ущерба. Окончательные итоги объявят после пятого мая.

В этом году под рапс отдали почти 40 тысяч гектаров. Это на 40% больше, чем в прошлом сезоне.

«Уже началось цветение, растения подросли, но снег оборвал верхние побеги. Надеемся, что снизу еще осталась поросль», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства Ион Паря.

Пострадали от снегопадов и сады. Кроме того, резкие перепады температуры способствует распространению паразитов. Под угрозой урожай кукурузы и подсолнечника. Фермеры говорят, что им нужны удобрения, инсектициды и пестициды. Так что расходы на обработку одного гектара вырастут в среднем до 200 леев.

«Пришлось заказать еще удобрений, которые позволят исправить ситуацию в садах и виноградниках. Нужно и больше пестицидов. Сейчас важно, чтобы фермеры соблюдали сроки и технологические требования», — рассказал директор сельскохозяйственной фирмы Сергей Крецу.

Дистрибьюторы обещают НЕ повышать пока цены на сельскохозяйственные химикаты.

«Не думаю, что есть резон наживаться на чужой беде. Ведь нам еще работать с этими клиентами», — высказался председатель ассоциации Moldova-Fruct Виталий Горинчой.

В минсельхозе говорят говорят, что повышенная влажность благоприятствует росту сахарной свеклы, посевы которой занимают более 23 тысяч гектаров.