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15:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинские больницы получат дополнительные 50 миллионов

ЧЕЛЯБИНСК, 26 апреля, РИА ФедералПресс. Челябинские городские больницы № 6 и № 8 получат более 50,6 млн рублей финансирования.

Как сообщил «ФедералПресс» министр здравоохранения области Сергей Кремлев, такое решение было принято на заседании правительства.

Кремлев отметил, что в шестой горбольнице на дополнительные деньги откроют ожоговое отделение, а в восьмой начнут проводить хирургические операции органов грудной клетки.

«ФедералПресс» ранее писал, что на обновление ростовских больниц потратят 4,2 млн рублей, из которых почти половина уйдет на покупку аппарата УЗИ для центральной больницы одного из районов.

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