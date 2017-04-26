В Казани появится тоннель в зоопарке за 58,8 млн рублей

ГИСУ РТ разместило на сайте госзакупок документацию по конкурсу на строительство тоннеля, который должен соединить уже работающую и новую части Казанского зооботсада. Конкурс состоится 15 мая 2017 года. Заявки принимаются до 11 мая.

Судя по техническому заданию, подземное сооружение должно быть сдано 30 декабря 2017 года. На строительство планируют потратить 58,8 миллиона рублей из бюджета Республики Татарстан.

Напомним, в 2015 году началась масштабная реконструкция одного из старейших зооботсадов России, основанного в 1806 году. Планируется, что после реконструкции он станет самым современным зоопарком России и сможет на равных конкурировать с Московским. Все это благодаря появлению «Реки Замбези» — отдельной экспозиции, посвященной Африке.