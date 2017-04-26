В Уфе на ремонт закроют 29 участков дорожной сети

На минувшей неделе в башкирской столице начались работы по восстановлению участков на ул. Сельской Богородской и Максима Горького. Кроме того, на сегодняшний день ремонт идет на четырех объектах: пр. Дружбы Народов, улицы Жукова, Мушникова и Первомайская.

— В связи с проведением работ на данных улицах ограничено движение транспортных средств. Городские службы призывают уфимцев отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут, — говорят в пресс-службе столичной администрации.

Всего в 2017 году в Уфе должны привести в порядок 29 участков дорожной сети общей протяженностью почти 60 км. Помимо вышеназванных это будут улицы Жукова, Сипайловская, Трамвайная и другие.