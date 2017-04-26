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15:34 (мск), источник: Ежедневник.by

Как сработали в кризис компании белорусских олигархов?

«Завтра твоей страны» изучило, как отразились проблемы в экономике Беларуси на деятельности крупнейших частных публичных компаний и холдингов.

Источник: Ежедневник.by

Предприятия группы, контролируемой признанным в прошлом году предпринимателем года Валентином Байко и его братом Дмитрием, были прибыльными. Как следует из финансовой отчетности компании за прошлый год, совокупный размер чистой прибыли получился приблизительно на уровне 2015 года, что неплохо, учитывая ситуацию в экономике страны, пишет «Завтра твоей страны».

Головная компания группы «Конте Спа» закончила 2016 год с чистой прибылью 31,3 млн рублей, потеряв по сравнению с 2015 годом около 25%. Зато заметно выросла финансовая эффективность второго актива Байко — Брестской чулочной фабрики. Чистая прибыль брестского производителя за прошлый год выросла в 12 раз (до 8,8 млн рублей). Более чем в 4,5 раза (до 2,5 млн рублей) увеличилась прибыльность торговой компании холдинга — «Конте Трейд».

Улучшил финансовые показатели своего рыбоперерабатывающего производства «Санта Бремор» еще один бизнесмен из западной Беларуси — Александр Мошенский. Чистая прибыль компании «Санта Бремор» за год выросла почти в 33,7 раза, достигнув показателя 5,6 млн рублей.

Выручка крупнейшего работодателя страны «Евроторга» составила по итогам 2016 года 3,6 млрд рублей, увеличившись на 18%. Однако прибыльность самой большой розничной сети, которую контролируют Сергей Литвин и Владимир Василько, в 2016 году сократилась. «Евроторг» отчитался о 22,6 млн рублей чистой прибыли, тогда как годом ранее этот показатель был равен 36,5 млн рублей.

Из убытков вышли крупнейшие предприятия машиностроительной группы, которой владеют Александр Шакутин и Николай Воробей. Их управляющая компания холдинга «Амкодор» заработала 2,7 млн рублей чистой прибыли (в 2015 году был чистый убыток в размере 21,8 млн рублей) и наняла дополнительно свыше 70 сотрудников. Прибыльным стал участник этого холдинга — «Амкодор-Белвар». Компания заработала 262 тыс. рублей, в 2015 году «Амкодор-Белвар» был убыточен (3,2 млн рублей).

Финансовый отчет «Трайпла», который пару лет назад являлся самой крупной частной предпринимательской структурой, не публикуется. Но, например, принадлежащий ему Березовский комбинат силикатных изделий закончил прошлый год с чистым убытком в размере 2,2 млн рублей. По сравнению с 2015 годом убыток уменьшился почти в 2 раза.

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