Гольдман: Новая ярмарка у Музея янтаря заработает летом

— Что касается новой ярмарки у Музея янтаря — она заработает этим летом. Сейчас идут проектные работы по дренированию системы, процесс согласования проекта. В ближайшее время подрядная организация приступит к благоустройству территории, — сообщил врио вице-премьера Гарри Гольдман.

Для предпринимателей, которые переезжают с улицы Черняховского на новую торговую площадку у Музея янтаря, арендная плата с учётом индексации останется практически на прежнем уровне. Учреждение культуры заключит с ними договор на десять лет.

Часть торговцев поставят свои палатки на другой территории рядом с башней Врангеля. Временно там установят старые павильоны, но до 2018 года владельцы должны будут привести их в порядок или полностью заменить.

В воскресенье, 23 апреля, с улицы Черняховского в Калининграде убрали палатки торговцев янтарём в связи с окончанием срока действия договора аренды. Общественный совет по культуре при губернаторе уже одобрил концепцию новой ярмарки у Музея янтаря.

Региональные власти решили убрать палатки с улицы Черняховского и перенести их на участок к Верхнему озеру за стены Музея янтаря. Всего планируют создать две янтарные ярмарки: у башни Дона и у башни Врангеля. В декабре этот вопрос уже обсуждался на областном Совете по культуре.

Ранее врио губернатора Антон Алиханов поручил разобраться с «янтарной порнографией» на улице Черняховского. Он попросил привести палатки в порядок и придать им единый облик.