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16:22 (мск), источник: Калининград.Ru

Гольдман: Новая ярмарка у Музея янтаря заработает летом

Новая торговая площадка за стенами Музея янтаря заработает летом. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Калининград.Ru

— Что касается новой ярмарки у Музея янтаря — она заработает этим летом. Сейчас идут проектные работы по дренированию системы, процесс согласования проекта. В ближайшее время подрядная организация приступит к благоустройству территории, — сообщил врио вице-премьера Гарри Гольдман.

Для предпринимателей, которые переезжают с улицы Черняховского на новую торговую площадку у Музея янтаря, арендная плата с учётом индексации останется практически на прежнем уровне. Учреждение культуры заключит с ними договор на десять лет.

Часть торговцев поставят свои палатки на другой территории рядом с башней Врангеля. Временно там установят старые павильоны, но до 2018 года владельцы должны будут привести их в порядок или полностью заменить.

В воскресенье, 23 апреля, с улицы Черняховского в Калининграде убрали палатки торговцев янтарём в связи с окончанием срока действия договора аренды. Общественный совет по культуре при губернаторе уже одобрил концепцию новой ярмарки у Музея янтаря.

Региональные власти решили убрать палатки с улицы Черняховского и перенести их на участок к Верхнему озеру за стены Музея янтаря. Всего планируют создать две янтарные ярмарки: у башни Дона и у башни Врангеля. В декабре этот вопрос уже обсуждался на областном Совете по культуре.

Ранее врио губернатора Антон Алиханов поручил разобраться с «янтарной порнографией» на улице Черняховского. Он попросил привести палатки в порядок и придать им единый облик.

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