Свердловская область начала экспорт варенья и шоколада в Китай
Уральское варенье из лесных ягод и мед осваивают китайский рынок. В Свердловской области реализуется проект, в котором задействовано порядка 10 компаний — экспортеров экотоваров в КНР.
Уральское варенье из лесных ягод и мед осваивают китайский рынок. В Свердловской области реализуется проект, в котором задействовано порядка 10 компаний — экспортеров экотоваров в КНР.
В Поднебесную отправляют товары, которые пользуются особым спросом у местного населения: шоколад, коктейли и конфеты из натуральных компонентов, разные сорта варенья из дикоросов, растительные масла, мед, снеки здорового питания, экокосметику, бальзамы, травяные сборы и др.
Уральский проект уже полгода реализуется исключительно за счет общественной инициативы и частного капитала, период инвестирования еще не окончен. Производителей не смущает ни то, что традиционная китайская кухня мало напоминает уральскую, ни длинное транспортное плечо. По их словам, фактором привлекательности российских продуктов в КНР является доверие к их качеству и натуральности, а также цена. Очень нравится, к примеру, китайцам вкус наших конфет.
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Сотрудничество ведется сразу с двумя международными торговыми площадками при поддержке автономных округов КНР: на
Андрей Беседин, президент Уральской
В 2015 году Свердловская область «выросла» на 218