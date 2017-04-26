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16:18 (мск), источник: "Российская газета"

Свердловская область начала экспорт варенья и шоколада в Китай

Уральское варенье из лесных ягод и мед осваивают китайский рынок. В Свердловской области реализуется проект, в котором задействовано порядка 10 компаний — экспортеров экотоваров в КНР.

В Поднебесную отправляют товары, которые пользуются особым спросом у местного населения: шоколад, коктейли и конфеты из натуральных компонентов, разные сорта варенья из дикоросов, растительные масла, мед, снеки здорового питания, экокосметику, бальзамы, травяные сборы и др.

Уральский проект уже полгода реализуется исключительно за счет общественной инициативы и частного капитала, период инвестирования еще не окончен. Производителей не смущает ни то, что традиционная китайская кухня мало напоминает уральскую, ни длинное транспортное плечо. По их словам, фактором привлекательности российских продуктов в КНР является доверие к их качеству и натуральности, а также цена. Очень нравится, к примеру, китайцам вкус наших конфет.

— Во-первых, все ищут пути развития, которые обычно заключаются в новых рынках сбыта либо в новых предложениях для существующих рынков. Из несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью высокий экспортный потенциал имеют пищевые, в частности кондитерские изделия и натуральные продукты, — поясняет Юлия Малоземова, руководитель исполкома свердловского регионального отделения «Деловой России».

— Во-вторых, у наших стран дружественные отношения, Китай — один из крупнейших, хотя и достаточно специфичных рынков. В-третьих, транспортная логистика со временем становится доступней, появляются новые варианты железнодорожного сообщения с Поднебесной. Во всяком случае, сервис Alibaba решает задачи транспортировки массовых товаров в другие страны, значит, приемлемые способы есть.

Сотрудничество ведется сразу с двумя международными торговыми площадками при поддержке автономных округов КНР: на северо-западе (в городе Шихэцзы) и на юге (в Гуанчжоу). На обеих завершается подготовка к открытию. В силу сложившихся в Китае традиций, они рассчитаны одновременно на сегмент b2b и b2с. «Процесс тестирования непрост и растянут во времени, а уже по проторенной дороге будет идти легче, масштабироваться по количеству площадок и по ассортиментной матрице», — поясняют кураторы проекта.

Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты:

В 2015 году Свердловская область «выросла» на 218 предприятий-экспортеров. Повлияла, на мой взгляд, боевая позиция уральского бизнеса, его неугомонность. Регион позже многих других вышел на поле внешнеэкономической деятельности, так как долгое время считался закрытым, сейчас наверстываем. Речь не только о флагманах промышленности, но и о малом и среднем бизнесе. Вторая причина — ослабление рубля. Третья — упрощение оформления на таможне, создание механизмов господдержки в рамках фонда развития предпринимательства.

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