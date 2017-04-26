Иранцы застроят Немигу
Многофункциональное
Многофункциональное
Как сообщает TUT.BY, общая площадь молла будет почти 64 тыс. квадратных метров. В 20-этажный комплекс войдет подземный паркинг,
Напомним, строить на этом месте хотели еще в 2011 году. Тогда участок продали другому иранскому инвестору под гостиничный комплекс. Позже проект переделали под два небоскреба, но строить их так и не начали. Участок передали «Интербелнест» под многофункциональный комплекс. Когда начнется строительство, неизвестно. В
Кстати, соседствовать молл будет с элитным жилым домом — построят комплекс аккурат возле участка, который
В феврале 95 соток земли возле площади Богушевича продали с аукциона за 750 тыс. рублей. Покупателем стало ООО «Гостевой дом», принадлежащее группе компаний «Стратег» — оно и построит высотку повышенной комфортности с подземным паркингом.