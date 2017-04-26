Контроль за выплатой зарплаты намерены усилить на Дону

Согласно информации из официальных источников, заместителю губернатора Вадиму Артемову дано поручение организовать контроль за работой областных министерств по мониторингу и недопущению сбоев в выплате зарплаты на предприятиях региона.

Донской губернатор Василий Голубев назвал контроль за своевременной выплатой зарплаты первостепенной задачей для руководителей областных ведомств.

«Обращаю внимание министров: если случится сбой выплаты зарплаты хотя бы на месяц, сразу должно быть мгновенное, безотлагательное вмешательство органов власти. Не нужно ждать. Как только произошел сбой, министр лично должен реагировать, вмешиваться, принимать меры», — заявил глава региона на заседании областной межведомственной комиссии по мониторингу реализации майских указов президента .

По данным Ростовстата, на 1 апреля 2017 года задолженность по зарплате в Ростовской области по кругу отчитавшихся организаций составила около 66 млн рублей, сократившись за месяц более чем на 7%.