«Саратовские авиалинии» начнут летать из Калининграда в Петербург с середины мая

До конца месяца рейсы будут выполнять по понедельникам, средам и пятницам, с 1 июня по 15 октября — ежедневно.

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе «Храброво», время вылета из аэропорта запланировано на 8:15 и 13:15 в зависимости от дня рейса, из «Пулково» судно отправится в 19:55.

На воздушной линии будут работать самолёты Ан-148, рассчитанные на 83 места в эконом-классе. «Саратовские авиалинии» включены в федеральную программу по субсидированию авиаперевозок, поэтому стоимость билетов по спецтарифу составит 3,5 тысячи рублей.

Отметим, что эта авиакомпания также будет летать из Калининграда в Калугу с 6 июня. Продажа билетов в этом направлении уже началась.