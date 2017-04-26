«Саратовские авиалинии» начнут летать из Калининграда в Петербург с середины мая
Компания «Саратовские авиалинии» начнёт летать из Калининграда в
Компания «Саратовские авиалинии» начнёт летать из Калининграда в
До конца месяца рейсы будут выполнять по понедельникам, средам и пятницам, с 1 июня по 15 октября — ежедневно.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в
На воздушной линии будут работать самолёты Ан-148, рассчитанные на 83 места в
Отметим, что эта авиакомпания также будет летать из Калининграда в Калугу с 6 июня. Продажа билетов в этом направлении уже началась.