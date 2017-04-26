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16:46 (мск), источник: Калининград.Ru

«Саратовские авиалинии» начнут летать из Калининграда в Петербург с середины мая

Компания «Саратовские авиалинии» начнёт летать из Калининграда в Санкт-Петербург с 15 мая.

Источник: Калининград.Ru

До конца месяца рейсы будут выполнять по понедельникам, средам и пятницам, с 1 июня по 15 октября — ежедневно.

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе «Храброво», время вылета из аэропорта запланировано на 8:15 и 13:15 в зависимости от дня рейса, из «Пулково» судно отправится в 19:55.

На воздушной линии будут работать самолёты Ан-148, рассчитанные на 83 места в эконом-классе. «Саратовские авиалинии» включены в федеральную программу по субсидированию авиаперевозок, поэтому стоимость билетов по спецтарифу составит 3,5 тысячи рублей.

Отметим, что эта авиакомпания также будет летать из Калининграда в Калугу с 6 июня. Продажа билетов в этом направлении уже началась.

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