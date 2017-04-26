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16:41 (мск), источник: ТАСС

ФАС России прекратила административное дело против Google за неисполнение предписаний

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила административное производство в отношении корпорации Google за неисполнение предписаний службы, говорится в сообщении на сайте ФАС.

«Очередное рассмотрение этого дела должно было состояться 25 апреля 2017 года, однако, учитывая, что 17 апреля суд кассационной инстанции утвердил мировое соглашение между ФАС России и компанией, служба прекратила административное производство», — отмечается в сообщении.

В ФАС также выразили надежду, что Google выполнит взятые на себя обязательства в рамках мирового соглашения, а также в ближайшее время оплатит назначенные ей штрафы.

17 апреля Google заключила мировое соглашение с ФАС по делу об Android на срок 6 лет и 9 месяцев. Американская корпорация пошла на уступки, сделав принадлежащую ей операционную систему Android свободной, и теперь любые разработчики приложений для Android-устройств (например, «Яндекс» и Mail.ru Group) смогут претендовать на место на главном экране.

Google также заплатит все назначенные штрафы ФАС и выполнит изначальное предписание. Единовременно корпорация выплатит штраф в 438 млн руб., а также два штрафа по 500 тыс. Единовременно корпорация выплатит штраф в 438 млн руб., назначенные структурам американской корпорации — Google Inc. и Google Ireland Ltd.

Google также заключила коммерческое соглашение с «Яндексом», которое предоставляет дополнительные возможности для продвижения поискового сервиса «Яндекс» в браузере Chrome.

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