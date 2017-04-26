Сергей Степашин: Татарстан должен забыть, что такое аварийное жилье

«К июлю здесь все должно быть убрано, благоустроена территория. Звоните, пишите, если что-то будет не так, проверю. К осени этого года Татарстан полностью завершает федеральную программу переселения из аварийного жилья. На заседании Совета Федерации 5 мая, скорее всего, будет принято решение не завершать программу. Аварийного жилья меньше не становится. К 1 сентября будет переселен один миллион человек. Это проблема всей страны. Татарстан со своими возможностями должен забыть, что такое аварийное жилье», — выразил мнение Сергей Степашин.

Министр архитектуры, строительства и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин в свою очередь поблагодарил строителей и проектировщиков дома. «Мы будем продолжать программу переселения из аварийного жилья. Республиканских программ по строительству всего более 36, сейчас мы заходим с программой ремонта поликлиник», — отметил глава ведомства.