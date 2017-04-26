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17:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

С начала года в Татарстане закрыли 3,7 тыс. фирм-однодневок

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Егор Никитин). С начала года в Татарстане закрыли 3,7 тыс. фирм-однодневок. Об этом заявил руководитель УФНС РФ по Татарстану Марат Сафиуллин.

«Сокращению “однодневок” способствовало масштабная работа по чистке госреества юрлиц. В 1 квартале текущего года из ЕГРЮЛ исключено 3,7 тыс. юрлиц, имеющих признаки фиктивных компаний. Аналитика показывает, что регистрация фирм происходит только в целях обналичивания денежных средств», — сообщает РБК-Татарстан.

Также чиновник обратился к руководству Национального банка РТ с просьбой усилить контроль за расходными операциями по счетам, а к прокуратуре и правоохранительным органам республики — для оказания содействия в выявлении и закрытии подобных фирм. В качестве примера он привел распространенную схему отмывания денег с участием крупного банка, в котором злоумышленники открыли расчетный счет и обналичили 67 млн рублей в период с 1 по 9 марта текущего года.

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