Замминистра обороны РФ Юрий Борисов осмотрел волгоградские предприятия, выполняющие гособоронзаказ

В научно-производственном центре «Титан-Баррикады» Юрию Борисову продемонстрировали процесс изготовления комплектующих для военной техники. На передовом оборудовании здесь собирают самые современные ракетные комплексы «Искандер-М». Замминистра высоко оценил достижения конструкторов и инженеров, осмотрел новинки и передовые разработки.

Юрий Борисов, заместитель министра обороны РФ: «Мы посмотрели цеха, поговорили с рабочими, посмотрели, какими темпами осуществляется техническое перевооружение, насколько готово предприятие к новым обязательствам. Поэтому поездкой своей довольны, обсуждаем новые подходы к ценообразованию, нам есть о чем поговорить, чем поделиться. Я считаю, что будущее хорошее у них. В этом плане загрузка предприятия будет обеспечена».

Также Юрий Борисов побывал на другом предприятии, выполняющем гособоронзаказ, — Волгоградском тракторном заводе. Здесь изготавливают боевые машины десанта для подразделений ВДВ. Гости из столицы оценили ход выполнения текущих поручений и обсудили возможности новых. И хотя на предприятии сегодня есть финансовые трудности, существует план их решения и модернизации всего производственного комплекса военной техники, подчеркнул замминистра.