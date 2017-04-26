Вузы Беларуси сократили набор экономистов
На некоторые экономические специальности прием или сокращен, или вовсе не будет осуществляться.
На некоторые экономические специальности прием или сокращен, или вовсе не будет осуществляться.
МИНСК, 26 апр — Sputnik. Некоторые белорусские высшие учебные заведения сократили в этом году прием на ряд экономических специальностей, рассказал журналистам в среду начальник управления высшего образования Минобразования Сергей Касперович.
По данным Минобразования, в 2017-м студентами станут более 85 тысяч молодых людей. Из этого числа лишь около трети — будущие «бюджетники», а две трети первокурсников поступят на платную форму обучения. В целом же количество студентов будет несколько меньше, чем в прошлом году.
«Если говорить о закрытии специальностей, то здесь учреждения образования сами принимают решение (по согласованию с министерством образования), на какие специальности не осуществлять набор. Отдельные вузы в нынешнем году сократили или практически не осуществляют прием на некоторые экономические специальности», — рассказал в среду Касперович.
Однако, как подчеркнул представитель ведомства, говорить о массовом закрытии специальностей не приходится. В нескольких университетах открылись новые специальности — в первую очередь, инновационные.
Приемная кампания стартует в Беларуси летом, а уже со 2 мая начнется регистрация абитуриентов на ЦТ.