Вузы Беларуси сократили набор экономистов

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Некоторые белорусские высшие учебные заведения сократили в этом году прием на ряд экономических специальностей, рассказал журналистам в среду начальник управления высшего образования Минобразования Сергей Касперович.

Единый экзамен может быть введен к 2020 году

По данным Минобразования, в 2017-м студентами станут более 85 тысяч молодых людей. Из этого числа лишь около трети — будущие «бюджетники», а две трети первокурсников поступят на платную форму обучения. В целом же количество студентов будет несколько меньше, чем в прошлом году.

«Если говорить о закрытии специальностей, то здесь учреждения образования сами принимают решение (по согласованию с министерством образования), на какие специальности не осуществлять набор. Отдельные вузы в нынешнем году сократили или практически не осуществляют прием на некоторые экономические специальности», — рассказал в среду Касперович.

Однако, как подчеркнул представитель ведомства, говорить о массовом закрытии специальностей не приходится. В нескольких университетах открылись новые специальности — в первую очередь, инновационные.

Приемная кампания стартует в Беларуси летом, а уже со 2 мая начнется регистрация абитуриентов на ЦТ.