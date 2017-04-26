СБУ проводит обыски в офисе «Укргаздобычи»

Службой безопасности Украины проводит обыски в офисе компании «Укргаздобыча». Об этом сообщила пресс-служба компании на своем сайте.

«Обыски проводятся представителями СБУ по постановлению следственного судьи Шевченковского района Киева об изъятии компьютерной техники у руководителей компании и серверов. Представители СБУ мотивируют обыски якобы незаконным использованием программного обеспечения, которое компания официально и легально закупила через систему Прозорро», — отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что подобные действия могут дестабилизировать работу УГВ. Компания сотрудничает с представителями СБУ. Ранее сообщалось о том, что Генеральная прокуратура начала расследовать злоупотребления должностных лиц газодобывающей компании «Укргаздобыча» при закупке в апреле 2016 года установок по осушке газа.