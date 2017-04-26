Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
Стало известно о реакции Медведева на опрос о поддержке его ухода
5 популярных родительских ошибок
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
Кобзон находится под круглосуточным наблюдением врачей – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Лолита Милявская требует извинений от Первого канала - СМИ
СМИ: Тарасова высказалась о ценах в школе Плющенко
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки
В Skoda назвали дату премьеры нового кроссовера
Фоторепортажи
11Протест одного
16Мир встретил Пасху
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
18:44 (мск), источник: 112.ua

СБУ проводит обыски в офисе «Укргаздобычи»

Обыски проводятся представителями СБУ по постановлению следственного судьи Шевченковского района Киева.

Источник: 112.ua

Службой безопасности Украины проводит обыски в офисе компании «Укргаздобыча». Об этом сообщила пресс-служба компании на своем сайте.

«Обыски проводятся представителями СБУ по постановлению следственного судьи Шевченковского района Киева об изъятии компьютерной техники у руководителей компании и серверов. Представители СБУ мотивируют обыски якобы незаконным использованием программного обеспечения, которое компания официально и легально закупила через систему Прозорро», — отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что подобные действия могут дестабилизировать работу УГВ. Компания сотрудничает с представителями СБУ. Ранее сообщалось о том, что Генеральная прокуратура начала расследовать злоупотребления должностных лиц газодобывающей компании «Укргаздобыча» при закупке в апреле 2016 года установок по осушке газа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Крещатике началась установка Еврогородка
Стали известны все причины падения разбившегося в Сочи Ту-154
«Открытую Россию» признали нежелательной организацией
Совфед одобрил запрет на странные имена для детей
Стали известны сроки выпуска купюр номиналом 200 и 2000 рублей
Степашин рассказал о приказе Ельцина снести мавзолей Ленина
Пять человек ранены в Стамбуле при взрыве в микроавтобусе
В Париже полицейские вышли на «марш гнева»
Спорт
В Сочи — гулять. Гид по Гран-при России Формулы-1 Что смотреть, кого слушать и где погулять в Сочи в дни Гран-при России Формулы-1 - гид для болельщиков
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь