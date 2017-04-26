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19:20 (мск), источник: Фонтанка

Губернатор Полтавченко открыл в Петербурге новую развязку, построенную к ЧМ-2018

Новая развязка на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом 26 апреля открыта для рабочего движения.

6
фотографий
6
фотографий

Ради торжественного пуска автомагистрали в Петербург из Москвы приехал заместитель министра транспорта Николай Асаул. Его сопровождал губернатор города Георгий Полтавченко.

Инфраструктурная стройка, в которую вложили чуть более 11 млрд рублей, сдана досрочно. Работы должны были завершиться 30 июня. Сегодня ночью движение по автомагистрали будет открыто для автомобилей.

Строительство путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом начали ради ЧМ-2018. Её ввод свяжет Василеостровский район с Петроградской стороной по скоростной магистрали — 24-километровый участок можно будет преодолеть за считанные минуты.

Как уточняют в компании «Пилон», которая получила подряд на строительство объекта, архитектурное решение развязки выполнено в виде 8 пилонов с вантовой системой. Кроме того, предусмотрено строительство 21-го съезда, а также пяти подземных пешеходных переходов, которые позволят организовать беспрепятственное движение транспорта во всех востребованных направлениях.

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