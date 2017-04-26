Прокуратура сочла нарушением отказ «Победы» перевозить ребенка с ДЦП

О завершении проверки и возбуждении административного дела говорится в сообщении на сайте прокуратуры: «Установлено, что пассажирам необоснованно отказано в воздушной перевозке на рейс DP407 от 15.04.2017 по маршруту «Москва — Екатеринбург».

Прокуратура внесла генеральному директору «Победы» представление об устранении нарушений закона и возбудило дело об административном правонарушении по статье о ненадлежащем оказании услуг.

Прокуратура внесла генеральному директору «Победы» представление об устранении нарушений закона и возбудило дело об административном правонарушении по статье о ненадлежащем оказании услуг.

Инцидент произошел 14 апреля в аэропорту Внуково. Женщине с малолетним ребенком, страдающим ДЦП, было отказано в регистрации на ночной рейс «Победы» в Екатеринбург.

«Победа» уволит сотрудника, не обеспечившего посадку на борт ребенка с ДЦП

«Победа» уволит сотрудника за отказ перевозить ребенка c ДЦП СКР начал проверку инцидента с волейболистом на борту «Победы» Лоукостер «Победа» ввел плату за провоз пакетов из Duty Free.

По версии лоукостера, который входит в состав «Аэрофлота», женщина с ребенком прибыла на стойку всего за две минуты до закрытия регистрации, и у наземной службы не было возможности организовать посадку маломобильного пассажира так, чтобы не задержать рейс.

В свою очередь, представитель Росавиации, которая также проводила проверку, заявил, что женщина заранее предупредила перевозчика о пассажире с пониженной мобильностью и приехала в аэропорт вовремя.

На прошлой неделе «Победа» сообщила, что уволит сотрудника, ответственного за отказ, поскольку он был «обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить пассажиру с ребенком вылет».

За расследование инцидента взялись сразу два федеральных ведомства — Росавиация и прокуратура на транспорте.