Прокуратура сочла нарушением отказ «Победы» перевозить ребенка с ДЦП

О завершении проверки и возбуждении административного дела говорится в сообщении на сайте прокуратуры: «Установлено, что пассажирам необоснованно отказано в воздушной перевозке на рейс DP407 от 15.04.2017 по маршруту «Москва — Екатеринбург».
Прокуратура внесла генеральному директору «Победы» представление об устранении нарушений закона и возбудило дело об административном правонарушении по статье о ненадлежащем оказании услуг.
Инцидент произошел 14 апреля в аэропорту Внуково. Женщине с малолетним ребенком, страдающим ДЦП, было отказано в регистрации на ночной рейс «Победы» в Екатеринбург.
«Победа» уволит сотрудника за отказ перевозить ребенка c ДЦП СКР начал проверку инцидента с волейболистом на борту «Победы» Лоукостер «Победа» ввел плату за провоз пакетов из Duty Free.
По версии лоукостера, который входит в состав «Аэрофлота», женщина с ребенком прибыла на стойку всего за две минуты до закрытия регистрации, и у наземной службы не было возможности организовать посадку маломобильного пассажира так, чтобы не задержать рейс.
В свою очередь, представитель Росавиации, которая также проводила проверку, заявил, что женщина заранее предупредила перевозчика о пассажире с пониженной мобильностью и приехала в аэропорт вовремя.
На прошлой неделе «Победа» сообщила, что уволит сотрудника, ответственного за отказ, поскольку он был «обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить пассажиру с ребенком вылет».
За расследование инцидента взялись сразу два федеральных ведомства — Росавиация и прокуратура на транспорте.
Авиакомпания «Победа» была создана 16 сентября 2014 года вместо попавшего под европейские санкции «Добролета». Лоукостер на 100% принадлежит группе «Аэрофлот».
Авиаперевозчик не раз оказывался в центре скандалов. В середине марта следователи начали проверку инцидент в самолете с волейболистом новоуренгойского клуба «Факел» Александром Кимеровым, который был высажен из самолета в Самаре. Он занял место, где было больше места для ног, не имея на него билета, а затем вступил в перепалку с бортпроводниками.
Позже руководство «Победы» объявила благодарность членам экипажа, высадившего Кимерова, «за строгое соблюдение инструкции обслуживания пассажиров».
Лоукостер критикуют за задержки рейсов и большое количество дополнительных платежей за услуги на борту самолета. В авиакомпании отвергают претензии.