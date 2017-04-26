В Dragon Capital объяснили сегодняшние обыски СБУ

В компании Dragon Capital объяснили сегодняшние обыски СБУ — их провели по причине наличия программы контроля рабочего времени сотрудников компании, признанной «шпионской». Об этом Dragon Capital сообщили на Facebook.

«Как оказалось, программное обеспечение (ПО), которое СП ООО “Драгон Капитал” в 2015 году официально приобрело у украинской компании ООО “Стахановец ПРО”, являющейся правовладельцем ПО, и планировало использовать в качестве системы контроля рабочего времени сотрудников СП ООО “Драгон Капитал”, в 2016 году было признано “специальным техническим средством негласного получения информации” на основании экспертного заключения, осуществленного в рамках криминального производства», — говорится в сообщении.

Также в компании добавили, что благодаря реакции премьер-министра Украины Владимира Гройсмана обыск прошел без нарушения и силового давления со стороны сотрудников СБУ и компания в настоящее время работает в обычном режиме.

По словам Dragon Capital, сотрудники СБУ пытались изъять всю компьютерную технику компании, что парализовало бы ее деятельность как торговца ценными бумагами и как депозитарного учреждения.

Как сообщалось, сегодня в офисе инвестиционной компании Dragon Capital СБУ провела обыски, было изъято несколько компьютеров. Позже в компании объяснили, что обыски были связаны с подозрением в незаконном использовании программного обеспечения.

Вскоре СБУ заявила, что уличила восемь компаний в использовании шпионского ПО российского производства. Служба безопасности провела обыски и изъяла компьютерное оборудование в восьми компаниях, которые использовали и реализовывали запрещенное шпионское программное обеспечение российского производства.