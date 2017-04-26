Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
8 мифов о многодетности
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
В Москве госпитализирован 79-летний Иосиф Кобзон – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Лолита Милявская требует извинений от Первого канала - СМИ
СМИ: Тарасова высказалась о ценах в школе Плющенко
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Возвращение христиан в Каракош
22Цвет нации
21:26 (мск), источник: 112.ua

В Dragon Capital объяснили сегодняшние обыски СБУ

Обыски касались «шпионского» программного обеспечения.

Источник: 112.ua

В компании Dragon Capital объяснили сегодняшние обыски СБУ — их провели по причине наличия программы контроля рабочего времени сотрудников компании, признанной «шпионской». Об этом Dragon Capital сообщили на Facebook.

«Как оказалось, программное обеспечение (ПО), которое СП ООО “Драгон Капитал” в 2015 году официально приобрело у украинской компании ООО “Стахановец ПРО”, являющейся правовладельцем ПО, и планировало использовать в качестве системы контроля рабочего времени сотрудников СП ООО “Драгон Капитал”, в 2016 году было признано “специальным техническим средством негласного получения информации” на основании экспертного заключения, осуществленного в рамках криминального производства», — говорится в сообщении.

Также в компании добавили, что благодаря реакции премьер-министра Украины Владимира Гройсмана обыск прошел без нарушения и силового давления со стороны сотрудников СБУ и компания в настоящее время работает в обычном режиме.

По словам Dragon Capital, сотрудники СБУ пытались изъять всю компьютерную технику компании, что парализовало бы ее деятельность как торговца ценными бумагами и как депозитарного учреждения.

Как сообщалось, сегодня в офисе инвестиционной компании Dragon Capital СБУ провела обыски, было изъято несколько компьютеров. Позже в компании объяснили, что обыски были связаны с подозрением в незаконном использовании программного обеспечения.

Вскоре СБУ заявила, что уличила восемь компаний в использовании шпионского ПО российского производства. Служба безопасности провела обыски и изъяла компьютерное оборудование в восьми компаниях, которые использовали и реализовывали запрещенное шпионское программное обеспечение российского производства.

Премьер-министр Владимир Гройсман возмутился фактом проведения обысков в офисе инвестиционной компании Dragon Capital и поручил правительственному уполномоченному выяснить, что там происходит.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СБУ проводит обыски в офисе "Укргаздобычи" по делу о "шпионском" программном обеспечении, - источник
Стали известны все причины падения разбившегося в Сочи Ту-154
«Открытую Россию» признали нежелательной организацией
В ГД внесли законопроект о праве военнослужащих получать подарки
США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III
Мария Шарапова выиграла первый матч после возвращения на корт
Скончался режиссер «Молчания ягнят» Джонатан Демме
ЦСКА разгромил «Локомотив» перед дерби со «Спартаком»
Спорт
В Сочи — гулять. Гид по Гран-при России Формулы-1 Что смотреть, кого слушать и где погулять в Сочи в дни Гран-при России Формулы-1 - гид для болельщиков
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь