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09:47 (мск), источник: Новый Калининград

Пятикоп: Минфин не все сделал для развития Калининградской области

Депутат Государственной Думы Александр Пятикоп считает, что Калининградская область не получила адекватной компенсации за потерю таможенных преференций. Такое мнение он высказал в эфире программы «Авторитет с Еленой Воловой».

Источник: Новый Калининград

«Представители Минфина далеко не все сделали для обеспечения динамичного развития калининградского региона. Самое трудное — решить вопрос в Минфине, задача любого министра финансов — удержать, сбалансировать бюджет. И начинается рубка на этом уровне. Я считаю, что мы не получили адекватной компенсации после потери таможенных преференций», — заявил парламентарий.

Пятикоп напомнил о том, что поправки в закон об особой экономической зоне, касающиеся Калининградской области, до сих пор не приняты. Тем не менее, этот вопрос решается не в правительстве региона, считает депутат. По его словам, в Москве готовится совещание по изменению закона об ОЭЗ в Калининградской области.

Ранее свои предложения для поправок подготовили представители калининградского бизнеса и правительство региона. Однако существенная часть инициатив «с места» не была принята комиссией под руководством Дмитрия Козака.

Комментарии
1
Königsberg
да, это вы---депутаты не все сделали для региона ..Такое впечатление, что вы собираетесь вместе на междусобойчики...Благо, что теперь в регионе есть и НА ВАС --- Алиханов!
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