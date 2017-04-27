Пятикоп: Минфин не все сделал для развития Калининградской области

«Представители Минфина далеко не все сделали для обеспечения динамичного развития калининградского региона. Самое трудное — решить вопрос в Минфине, задача любого министра финансов — удержать, сбалансировать бюджет. И начинается рубка на этом уровне. Я считаю, что мы не получили адекватной компенсации после потери таможенных преференций», — заявил парламентарий.

Пятикоп напомнил о том, что поправки в закон об особой экономической зоне, касающиеся Калининградской области, до сих пор не приняты. Тем не менее, этот вопрос решается не в правительстве региона, считает депутат. По его словам, в Москве готовится совещание по изменению закона об ОЭЗ в Калининградской области.

Ранее свои предложения для поправок подготовили представители калининградского бизнеса и правительство региона. Однако существенная часть инициатив «с места» не была принята комиссией под руководством Дмитрия Козака.