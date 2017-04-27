В Волгограде 50 тысячам кубов мусора ежемесячно дают вторую жизнь

Предприятие работает в Волгограде четыре года. Ежедневно 36 мусоровозов собирают коммунальные отходы во дворах многоквартирных домов со всего города и везут их на переработку. Бытовой мусор попадает на конвейерную ленту, где вручную операторы отбирают пластиковую, алюминиевую тару, стекло, картон и бумагу.

Все это прессуется и упаковывается. И то, что еще несколько часов назад было отходами, теперь в упаковке стало вторичным сырьем. Его охотно закупают предприятия из соседних регионов, часть вторсырья берут на переработку местные предприятия. Самым большим спросом пользуется пластиковая бутылка. «Стараемся по — максимуму рассортировать мусор, дать ему вторую жизнь, чтобы как можно меньше отходов осталось, — говорит директор по развитию “Управления отходами Волгограда” Ирина Мирина. — Все, что не идет в переработку, мы измельчаем до мелкой фракции и отправляем на лицензированный полигон».

Ежемесячно здесь аккумулируется около 65 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов. Из них около 50 тысяч кубов удается отобрать для переработки, и только порядка 14 тысяч кубов вывозится на полигон.

Руководитель природоохранного ведомства отметил комплексный подход к решению проблемы отходов на этом предприятии. «Необходимо внимательнее подходить к сортировке и переработке мусора, особенно в такой знаменательный год, как Год экологии, — отметил он. — Это предприятие работает с наибольшим количеством отходов, при этом осуществляется сортировка мусора. Они отбирают стекло, пластик, картон, бумагу, алюминий. Это единственное пока предприятие по комплексной обработке мусора в области».

С 1 июня здесь увеличат мощности и будут пропускать через сортировку ежемесячно на 10 тысяч кубов отходов больше. Для этого будут дополнительно задействованы три единицы техники. Нужно сказать, что механизмы государственно-частного партнерства активно внедряются в регионе в сфере сбора и утилизации отходов. Совместно с инвестором в Волгоградской области возводятся шесть новых полигонов. Три из них — в Камышине, Волжском и Урюпинске — уже построены и эксплуатируются.

Свой вклад в решение мусорной проблемы могут внести и волгоградцы, выбрасывая отходы только в контейнеры, а не в балки и лесополосы, по возможности, раздельно их собирая.