За год среднемесячная зарплата на Дону увеличилась на 8%

В областном правительстве на заседании межведомственной комиссии подвели итоги исполнения майских указов.

Так, индекс промышленного производства в прошлом году составил 110 процентов по сравнению с предыдущим. Увеличен показатель валового регионального продукта.

Добавим, одной из основных задач для руководителей областных ведомств донской губернатор назвал усиленный контроль за выплатой заработных плат на предприятиях региона.