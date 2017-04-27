Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Стало известно о реакции Медведева на опрос о поддержке его ухода
За что Ольга Бузова получает миллионы на самом деле (видео)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
СМИ: США «неожиданно» направляют истребители-стелсы к границам РФ
В Москве госпитализирован 79-летний Кобзон – СМИ
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
«Идет на смену «Калибрам»: СМИ о новейшей российской ракете
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
15Роботы в Пальмире
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
16Мир встретил Пасху
10:21 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

За год среднемесячная зарплата на Дону увеличилась на 8%

Среднемесячная зарплата работников региональных предприятий и организаций достигла 25 с половиной тысяч рублей, что почти на восемь процентов выше аналогичного периода прошлого года.

В областном правительстве на заседании межведомственной комиссии подвели итоги исполнения майских указов.

Так, индекс промышленного производства в прошлом году составил 110 процентов по сравнению с предыдущим. Увеличен показатель валового регионального продукта.

Добавим, одной из основных задач для руководителей областных ведомств донской губернатор назвал усиленный контроль за выплатой заработных плат на предприятиях региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Известный актер упал с пятого этажа и умер в больнице
Излечившуюся от рака королеву красоты затравили за фото в Сети
Известный актер упал с пятого этажа и умер в больнице
Захарова предложила знак восстановления отношений между РФ и США
Правительство Хакасии отправили в отставку за нерасторопность
ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска
Совфед внес поправки в закон «О связи», касающиеся выдачи SIM
Какие важные законы ждут россиян в мае
United Airlines пообещала не выгонять пассажиров из самолетов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь