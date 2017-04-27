За год среднемесячная зарплата на Дону увеличилась на 8%
Среднемесячная зарплата работников региональных предприятий и организаций достигла 25 с половиной тысяч рублей, что почти на восемь процентов выше аналогичного периода прошлого года.
Среднемесячная зарплата работников региональных предприятий и организаций достигла 25 с половиной тысяч рублей, что почти на восемь процентов выше аналогичного периода прошлого года.
В областном правительстве на заседании межведомственной комиссии подвели итоги исполнения майских указов.
Так, индекс промышленного производства в прошлом году составил 110 процентов по сравнению с предыдущим. Увеличен показатель валового регионального продукта.
Добавим, одной из основных задач для руководителей областных ведомств донской губернатор назвал усиленный контроль за выплатой заработных плат на предприятиях региона.