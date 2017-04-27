Сенаторы внесут в Госдуму поправки в закон «О связи», касающиеся выдачи SIM-карт
Сейчас при отсутствии сведений о конечном пользователе существует возможность использования
Сейчас при отсутствии сведений о конечном пользователе существует возможность использования
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сенаторы внесут 27 апреля на рассмотрение Госдумы проект изменений к закону «О связи» в части заключения договоров и проверки данных абонентов сотовой связи при выдаче
27 апреля на рассмотрение Государственной Думы членами Совета Федерации вносится проект поправок и дополнений к действующему федеральному закону “О связи”. Предлагаемые изменения касаются порядка выдачи и использования идентификационных модулей (SIM-карт).
Как пояснила зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, необходимость внесения изменений в законодательство вызвана неудовлетворительной ситуацией со сбором данных абонентов — пользователей сотовой связи.
«Несмотря на то, что порядок оказания услуг мобильной связи установлен на законодательном уровне, фиксируются многочисленные случаи распространения
Убрать анонимных абонентов
Услуги мобильной связи и доступ к интернету с использованием
Исключить посредников
Выдачу
Для проверки достоверности идентификационных данных абонентов предлагается также предоставить операторам связи доступ к использованию государственных информационных ресурсов. Это «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
Указанный механизм, как сказано в пояснительной записке к законопроекту, направлен на противодействие использованию фиктивных паспортных данных при заключении договоров о предоставлении услуг мобильной связи.
После принятия предложенных поправок Госдумой и подписанием законопроекта президентом РФ закон «О связи» в новой редакции может вступить в силу с 1 января 2018 года.