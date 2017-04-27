Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
«Когда я жила в РФ, я жила ненавистью»: Савченко в интервью РБК
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
СМИ: США «неожиданно» направляют истребители-стелсы к границам РФ
В Москве госпитализирован 79-летний Кобзон – СМИ
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Лолита Милявская требует извинений от Первого канала - СМИ
СМИ: Тарасова высказалась о ценах в школе Плющенко
Медведев рассказал, как лично проверяет качество дорог
Продажа машины через автосалон — где искать подвох
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
22Цвет нации
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11Протест одного
02:04 (мск), источник: ТАСС

Сенаторы внесут в Госдуму поправки в закон «О связи», касающиеся выдачи SIM-карт

Сейчас при отсутствии сведений о конечном пользователе существует возможность использования SIM-карт в противоправных целях, и возникает угроза общественной безопасности.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сенаторы внесут 27 апреля на рассмотрение Госдумы проект изменений к закону «О связи» в части заключения договоров и проверки данных абонентов сотовой связи при выдаче SIM-карт. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации. Законопроект подготовлен по поручению председателя палаты Валентины Матвиенко.

27 апреля на рассмотрение Государственной Думы членами Совета Федерации вносится проект поправок и дополнений к действующему федеральному закону “О связи”. Предлагаемые изменения касаются порядка выдачи и использования идентификационных модулей (SIM-карт).
Пресс-служба Совета Федерации

Как пояснила зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, необходимость внесения изменений в законодательство вызвана неудовлетворительной ситуацией со сбором данных абонентов — пользователей сотовой связи.

Читайте также
Минсвязи о монетизации Skype и Viber: операторы «проспали»

«Несмотря на то, что порядок оказания услуг мобильной связи установлен на законодательном уровне, фиксируются многочисленные случаи распространения SIM-карт без заключения договоров. Так, в ходе совместных действий Роскомнадзора и МВД РФ в 2016 году изъято 28, 5 тыс. незаконно выданных SIM-карт», — цитирует пресс-служба Бокову.

Убрать анонимных абонентов

Услуги мобильной связи и доступ к интернету с использованием SIM-карт сейчас предоставляются абонентам, сведения о которых внесены в базу данных систем расчета оператора связи. При отсутствии сведений о конечном пользователе существует возможность использования SIM-карт в противоправных целях, и возникает угроза общественной безопасности. Поскольку сотрудники компаний — корпоративных пользователей услуг связи — не состоят в правоотношениях с оператором связи, передача сведений о таких абонентах без их согласия невозможна. Поэтому предлагается внести дополнение в статью № 53 закона «О связи», чтобы предусмотреть передачу оператору связи персональных данных сотрудников компаний без подтверждения их согласия.

Как считают авторы поправок, это позволит пресечь как распространение SIM-карт без заключения договоров, так и оказание услуг связи анонимным абонентам.

Исключить посредников

Законопроект также направлен на усиление контроля за посреднической деятельностью.

Выдачу SIM-карт сотовые операторы, особенно в регионах, зачастую осуществляют через дилерскую сеть. Законопроект, в частности, предусматривает, что лицо, действующее от имени оператора связи, при заключении договора об оказании услуг сотовой связи, обязано внести в него сведения об абоненте, перечень которых установлен правилами оказания услуг связи, а также направить один экземпляр подписанного договора оператору связи в течение десяти дней после его заключения, если меньший срок не предусмотрен указанным договором. Данные, предоставленные абонентом, подтверждаются паспортом.

Читайте также
«Закон Яровой» вписали в инфляцию

Для проверки достоверности идентификационных данных абонентов предлагается также предоставить операторам связи доступ к использованию государственных информационных ресурсов. Это «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА), квалифицированная электронная подпись (КЭП), Единый портал государственных и муниципальных услуг и другие информационные системы госорганов.

Указанный механизм, как сказано в пояснительной записке к законопроекту, направлен на противодействие использованию фиктивных паспортных данных при заключении договоров о предоставлении услуг мобильной связи.

После принятия предложенных поправок Госдумой и подписанием законопроекта президентом РФ закон «О связи» в новой редакции может вступить в силу с 1 января 2018 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Калининграде задержаны 12 членов террористической группировки
США выступили с заявлением по поводу стратегии в отношении КНДР
Кремль прокомментировал данные о встрече Путина и Трампа
Венесуэла намерена выйти из Организации Американских Государств
Мария Шарапова выиграла первый матч после возвращения на корт
ЦИК обсуждает новые правила проведения выборов
ЦСКА разгромил «Локомотив» перед дерби со «Спартаком»
Спорт
ЦСКА: плюс три очка, минус Дзагоев Армейцы уверенно разобрались с «Локомотивом», «размявшись» перед дерби со «Спартаком», но снова потеряли из-за травмы одного из своих лидеров
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь