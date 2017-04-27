Сенаторы внесут в Госдуму поправки в закон «О связи», касающиеся выдачи SIM-карт

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сенаторы внесут 27 апреля на рассмотрение Госдумы проект изменений к закону «О связи» в части заключения договоров и проверки данных абонентов сотовой связи при выдаче SIM-карт. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации. Законопроект подготовлен по поручению председателя палаты Валентины Матвиенко.

27 апреля на рассмотрение Государственной Думы членами Совета Федерации вносится проект поправок и дополнений к действующему федеральному закону “О связи”. Предлагаемые изменения касаются порядка выдачи и использования идентификационных модулей (SIM-карт). Пресс-служба Совета Федерации

Как пояснила зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, необходимость внесения изменений в законодательство вызвана неудовлетворительной ситуацией со сбором данных абонентов — пользователей сотовой связи.

«Несмотря на то, что порядок оказания услуг мобильной связи установлен на законодательном уровне, фиксируются многочисленные случаи распространения SIM-карт без заключения договоров. Так, в ходе совместных действий Роскомнадзора и МВД РФ в 2016 году изъято 28, 5 тыс. незаконно выданных SIM-карт», — цитирует пресс-служба Бокову. Убрать анонимных абонентов Услуги мобильной связи и доступ к интернету с использованием SIM-карт сейчас предоставляются абонентам, сведения о которых внесены в базу данных систем расчета оператора связи. При отсутствии сведений о конечном пользователе существует возможность использования SIM-карт в противоправных целях, и возникает угроза общественной безопасности. Поскольку сотрудники компаний — корпоративных пользователей услуг связи — не состоят в правоотношениях с оператором связи, передача сведений о таких абонентах без их согласия невозможна. Поэтому предлагается внести дополнение в статью № 53 закона «О связи», чтобы предусмотреть передачу оператору связи персональных данных сотрудников компаний без подтверждения их согласия.

Как считают авторы поправок, это позволит пресечь как распространение SIM-карт без заключения договоров, так и оказание услуг связи анонимным абонентам.

Исключить посредников

Законопроект также направлен на усиление контроля за посреднической деятельностью.

Выдачу SIM-карт сотовые операторы, особенно в регионах, зачастую осуществляют через дилерскую сеть. Законопроект, в частности, предусматривает, что лицо, действующее от имени оператора связи, при заключении договора об оказании услуг сотовой связи, обязано внести в него сведения об абоненте, перечень которых установлен правилами оказания услуг связи, а также направить один экземпляр подписанного договора оператору связи в течение десяти дней после его заключения, если меньший срок не предусмотрен указанным договором. Данные, предоставленные абонентом, подтверждаются паспортом.