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03:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Купюру «Владивосток-2000» выпустят в октябре — СМИ

По словам источника близкого к Центробанку, внешний вид банкноты уже утвержден.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 апреля, PrimaMedia.

Банк России представит новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, а также выпустит их в обращение ориентировочно в октябре 2017 года. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к ЦБ, передает ИА PrimaMedia.

По словам источника, Центробанк уже утвердил внешний вид банкнот. Бумага для изготовления новых денежных знаков будет специально подготовленной для усиления защиты от подделок.

Пресс-служба Банка России официально подтвердила РИА Новости лишь ранее озвученные планы, что в оборот новые купюры поступят до конца 2017 года.

Напомним, что конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около пяти тысяч достопримечательностей из 1113 российских городов. Последним этапом конкурса стало всероссийское голосование, на котором определились два победителя — символы Дальнего Востока (мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области) и Севастополя (изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический).

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