Купюру «Владивосток-2000» выпустят в октябре — СМИ
По словам источника близкого к Центробанку, внешний вид банкноты уже утвержден.
По словам источника близкого к Центробанку, внешний вид банкноты уже утвержден.
Владивосток, 27 апреля, PrimaMedia.
Банк России представит новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, а также выпустит их в обращение ориентировочно в октябре 2017 года. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к ЦБ, передает ИА PrimaMedia.
По словам источника, Центробанк уже утвердил внешний вид банкнот. Бумага для изготовления новых денежных знаков будет специально подготовленной для усиления защиты от подделок.
Напомним, что конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около пяти тысяч достопримечательностей из 1113 российских городов. Последним этапом конкурса стало всероссийское голосование, на котором определились два победителя — символы Дальнего Востока (мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области) и Севастополя (изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический).