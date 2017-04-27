В Совете Федерации задумались о модернизации котельных в северных районах ДФО

Хабаровск, 27 апреля, AmurMedia.

Проблему физического и морального износа угольных котельных в регионах Крайнего Севера затронули в Совете Федерации на очередном совещании комитета по обороне и безопасности во вторник, 25 апреля. Одним из пунктов заседания стала энергетическая безопасность населённых пунктов России. Сенаторы отмечают, что износ котельных, которых на Дальнем Востоке много, становятся причиной аварий и неэкономного расхода тепловой энергии, сообщает корр. ИА AmurMedia (Москва).

Тему физического и морального износа котельных в регионах Севера подняла сенатор от Республики Тыва Ольга Белоконь. Она поинтересовалась у представителей Министерства энергетики РФ, присутствовавших на совещании, собираются ли федеральные чиновники принимать меры по модернизации объектов теплоснабжения? В пример она привела ситуацию прежних лет, когда в административном центре её региона случилась авария на угольной ТЭЦ при минусовой температуре 47 градусов. Без тепла остались почти 4 тысячи человек.

Евгений Грабчак, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России, пояснил, что Правительство РФ собирается вкладываться в реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения в северных регионах страны, но пока всё, чем наделил законодатель его ведомство — это функция мониторинга, и возможность обращаться в контрольно-надзорные органы и в прокуратуру, когда содержание той или иной котельной вызывает беспокойство.

Сенатор то Хабаровского края Александр Шишкин отмечает, что на Дальнем Востоке все регионы, кроме ЕАО, либо относятся к Крайнему Северу, либо имеют приравненные к нему территории. Модернизация систем теплоснабжения крайне необходима.

— Проблема износа котельных и тепловых станций на востоке страны есть, особенно это касается муниципальных образований, которые удалены от региональных административных центров. Вопрос энергетической безопасности населённых пунктов России не менее важен, чем вопрос военной безопасности. Мы рекомендуем Правительству и Министерству энергетики взять проблему износа систем и объектов теплоснабжения на заметку, разработать план решения и изыскать на его реализацию денежные средства, — пояснил сенатор Александр Шишкин.