В Новосибирске станет больше летних кафе

В 2016 году в Новосибирске было выполнено в пять раз больше наказов избирателей, чем в 2015-м. Чаще всего решаются вопросы по благоустройству внутриквартальных территорий, ремонту дорог, тротуаров, выполнению работ по освещению и установки детских площадок — все то, из чего складывается комфортная среда и облик города.

На недавней сессии горсовета начальник департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии Лариса Уткина сообщила, что в прошлом году в полном объеме было выполнено 436 наказов, причем четверть из них досрочно. Еще 120 были реализованы частично, и лишь 51 пожелание избирателей из запланированных пришлось перенести на следующий год.

— Если в 2015 году бюджет позволил направить на реализацию наказов чуть больше четырехсот миллионов рублей, то в прошлом — уже 935 миллионов. И общее количество исполненных наказов в 2016-м составило более полутысячи, тогда как годом ранее — сто с небольшим. Таким образом, несмотря на напряженную ситуацию с бюджетом, город изыскивает соответствующие возможности. Тем не менее, если сравнивать с периодом 2011−13 годов, средств по-прежнему недостаточно: тогда на исполнение наказов выделялось порядка 1,6 — 1,8 миллиарда рублей, — отметил председатель комиссии горсовета по наказам избирателей Антон Тыртышный.

По его словам, чтобы выполнить все депутатские наказы, включенные в план 2017 года, потребуется еще порядка миллиарда рублей. Новосибирские парламентарии надеются на поддержку региональной казны. В частности, на сессии обсуждался вопрос возврата в городской бюджет налоговых поступлений, которые ранее были перераспределены в казну региона. По словам вице-спикера горсовета Рената Сулейманова, в результате такого решения городской бюджет в год теряет 3,5−4 миллиарда рублей. Депутаты Городского совета намерены добиваться справедливого распределения налоговых платежей, что позволит обеспечить и исполнение наказов избирателей. Это вполне реально, уверены парламентарии.

Впрочем, так или иначе, на исполнение наказов новосибирцев будут работать и деньги, полученные в рамках федеральных программ, совпадающих с приоритетами городского развития. В частности, речь идет о реконструкции дорог, а также благоустройстве дворов — а это главные статьи избирательных наказов.

Прямая речь

Игорь Салов, председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству:

— Сегодня на федеральном уровне предлагается внести изменения в законодательство и запретить нестационарную торговлю как таковую. Как утверждают авторы такой инициативы, в Москве или Санкт-Петербурге на одного жителя приходится столько квадратных метров торговых площадей, что это количество уже не требует увеличения. В этих городах уже не нужно создавать систему магазинов шаговой доступности, малой и мобильной торговли. Однако такой подход абсолютно неприемлем для Новосибирска. Наши бюджетные возможности, необходимость поддерживать малый и средний бизнес сегодня заставляют нас корректировать условия законного размещения нестационарных и временных торговых объектов. Кстати, рост их числа помогает сдерживать и уровень цен.

Кстати.