В Новосибирске станет больше летних кафе
Горожане и бизнесмены заинтересованы в том, чтобы Новосибирск стал уютнее.
Горожане и бизнесмены заинтересованы в том, чтобы Новосибирск стал уютнее.
В 2016 году в Новосибирске было выполнено в пять раз больше наказов избирателей, чем в 2015-м. Чаще всего решаются вопросы по благоустройству внутриквартальных территорий, ремонту дорог, тротуаров, выполнению работ по освещению и установки детских площадок — все то, из чего складывается комфортная среда и облик города.
На недавней сессии горсовета начальник департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии Лариса Уткина сообщила, что в прошлом году в полном объеме было выполнено 436 наказов, причем четверть из них досрочно. Еще 120 были реализованы частично, и лишь 51 пожелание избирателей из запланированных пришлось перенести на следующий год.
— Если в 2015 году бюджет позволил направить на реализацию наказов чуть больше четырехсот миллионов рублей, то в прошлом — уже 935 миллионов. И общее количество исполненных наказов в 2016-м составило более полутысячи, тогда как годом ранее — сто с небольшим. Таким образом, несмотря на напряженную ситуацию с бюджетом, город изыскивает соответствующие возможности. Тем не менее, если сравнивать с периодом 2011−13 годов, средств
По его словам, чтобы выполнить все депутатские наказы, включенные в план 2017 года, потребуется еще порядка миллиарда рублей. Новосибирские парламентарии надеются на поддержку региональной казны. В частности, на сессии обсуждался вопрос возврата в городской бюджет налоговых поступлений, которые ранее были перераспределены в казну региона. По словам
Впрочем, так или иначе, на исполнение наказов новосибирцев будут работать и деньги, полученные в рамках федеральных программ, совпадающих с приоритетами городского развития. В частности, речь идет о реконструкции дорог, а также благоустройстве дворов — а это главные статьи избирательных наказов.
Прямая речь
Игорь Салов, председатель комиссии по
— Сегодня на федеральном уровне предлагается внести изменения в законодательство и запретить нестационарную торговлю как таковую. Как утверждают авторы такой инициативы, в Москве или
Кстати.
Нынешним летом Новосибирск станет комфортнее не только благодаря исполнению наказов, но и созданию благоприятных условий для развития мелкого и среднего бизнеса — для этого городские депутаты приняли ряд важных поправок в местные нормативные акты. Например, значительно увеличится число уличных кафе — по мнению председателя комиссии по