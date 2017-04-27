Бюджет Новосибирской области увеличили на четыре миллиарда

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области впервые в этом году рассмотрели изменения в главный финансовый документ региона. Они связаны со значительными поступлениями из федерального центра, предназначенными для решения социально важных задач.

Всего повестка двадцатой сессии областного парламента, которая состоялась в среду 26 апреля, включила почти три десятка вопросов. Как считает председатель комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов, самым значимым стало рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Этот вопрос накануне сессии был тщательно проработан во всех комитетах, а на заседании профильного комитета заксобрания представители депутатского корпуса и правительства региона обсудили детали предстоящих изменений.

Как сообщил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко, область получит почти 2,2 миллиарда рублей дополнительных федеральных средств. Значительная часть из них будет направлена на льготное лекарственное обеспечение (около 630 миллионов руб-лей). В целом финансирование мер социальной защиты увеличится на 1,74 миллиарда рублей, из которых более миллиарда предназначено на выплату пособий многодетным семьям. Господдержка предприятий агропромышленного комплекса составит пятьсот миллионов рублей, эти средства необходимы в связи с изменениями системы льготного кредитования и созданием резервного фонда на период посевной кампании.

Также дополнительные ассигнования предусмотрены на реализацию майских указов президента страны, включая повышение зарплат бюджетникам, на эти цели выделят 974 миллиона рублей. На развитие сферы культуры направят 350 миллионов рублей, из которых 267 миллионов предназначены для реализации проекта «Россия — моя история».

На 164,5 миллиона рублей увеличится финансирование сферы здравоохранения, в частности 136 миллионов рублей потратят на строительство ФАПов в сельской местности. Бюджет сферы образования пополнится 248 миллионами рублей. Эти средства необходимы для финансирования программы замены школьных окон и кровли, а также на установку систем видеонаблюдения и выплату денежных компенсаций педагогам, участвующим в проведении ЕГЭ.

— В этом году в области по федеральной программе планируется построить две новых школы — в поселке Горный Тогучинского района и в районе Ключ-Камышенского плато Новосибирска. На это регион получит из центра 340 миллионов рублей, но этого недостаточно, поэтому правительством области принято решение добавить еще 532 миллиона рублей, — сообщил министр.

Значительные корректировки ожидают и фонд дорожно-транспортного комплекса. Это связано с изменениями в законодательстве, согласно которым четверть суммы от сбора акцизов на нефтепродукты теперь передается в федеральный бюджет. При этом депутаты заксобрания ставят задачу — сохранить общий объем регионального дорожного фонда на прежнем уровне. Для этого уточнены размеры поступлений по транспортному налогу. Общая добавка в дорожный фонд региона планируется в размере 1,14 миллиарда рублей, из них 296 миллионов рублей запланировано потратить на реконструкцию и строительство автодорог.

Впрочем, глава управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев заметил, что, по его мнению, рассчитывать на взыскание полной суммы транспортного налога с учетом имеющихся задолженностей рискованно, возможен дефицит порядка 400−500 миллионов рублей. Заместитель председателя профильного комитета Ирина Диденко предложила провести мониторинг, чтобы минимизировать риски, связанные с недобором запланированных налоговых поступлений.

— В целом региональная казна пополнится на четыре миллиарда рублей. Это очень серьезная сумма, которая, прежде всего, улучшит финансирование социальной сферы и экономическое состояние муниципалитетов и районов области, — резюмировал руководитель комитета Законодательного собрания Александр Морозов.

Справка.

Доходная часть областного бюджета в 2017 году увеличится на 4,8 миллиарда рублей и составит 120,7 миллиарда. Расходы вырастут на 5,8 миллиарда и достигнут 122 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составляет 1,3 миллиарда рублей, но он не повлечет дополнительной нагрузки на бюджет, так как образован не за счет заемных средств, а благодаря свободным остаткам, перешедшим с 2016 года.