Иркутский алюминиевый завод освоил выпуск новой продукции
Сейчас опытная партия катанки проходит аттестацию на одном из заводов Московской области.
Сейчас опытная партия катанки проходит аттестацию на одном из заводов Московской области.
Иркутский алюминиевый завод компании РУСАЛ освоил выпуск катанки из сплавов 3-х и 4-тысячной серии. Эта катанка необходима для производства проволоки, которую используют при сварке алюминиевых профилей и конструкций. Сейчас опытная партия алюминиевой катанки проходит аттестацию на одном из заводов в Московской области. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В настоящее время потребность российского рынка в высоколегированной алюминиевой катанке для производства сварочной проволоки составляет 1,5 тысячи тонн в год. Цены на такую продукцию значительно выше, чем на катанку для кабельной промышленности. Пока этот сегмент рынка принадлежит зарубежным производителям. Но специалисты РУСАЛ ИТЦ совестно с литейщиками ИркАЗа разработали уникальную технологию совмещенного литья, прессования и прокатки. Создано специальное оборудование, аналогов которому в мире нет.
«Нам удалось совместить в одном агрегате несколько сложных технологических процессов. Это стало возможным благодаря слаженной работе ученых, производственников и РУС-Инжиниринга», — отметил генеральный директор ИркАЗа Олег Буц.
Разработкой РУСАЛа заинтересовалась крупная немецкая машиностроительная компания. Ее представители уже побывали на ИркАЗе. В технологии совмещенного литья, прессования и прокатки они видят возможности по созданию принципиально новых, высокоэффективных агрегатов для выпуска катанки.