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05:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутский алюминиевый завод освоил выпуск новой продукции

Сейчас опытная партия катанки проходит аттестацию на одном из заводов Московской области.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутский алюминиевый завод компании РУСАЛ освоил выпуск катанки из сплавов 3-х и 4-тысячной серии. Эта катанка необходима для производства проволоки, которую используют при сварке алюминиевых профилей и конструкций. Сейчас опытная партия алюминиевой катанки проходит аттестацию на одном из заводов в Московской области. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе РУСАЛа.

В настоящее время потребность российского рынка в высоколегированной алюминиевой катанке для производства сварочной проволоки составляет 1,5 тысячи тонн в год. Цены на такую продукцию значительно выше, чем на катанку для кабельной промышленности. Пока этот сегмент рынка принадлежит зарубежным производителям. Но специалисты РУСАЛ ИТЦ совестно с литейщиками ИркАЗа разработали уникальную технологию совмещенного литья, прессования и прокатки. Создано специальное оборудование, аналогов которому в мире нет.

«Нам удалось совместить в одном агрегате несколько сложных технологических процессов. Это стало возможным благодаря слаженной работе ученых, производственников и РУС-Инжиниринга», — отметил генеральный директор ИркАЗа Олег Буц.

Разработкой РУСАЛа заинтересовалась крупная немецкая машиностроительная компания. Ее представители уже побывали на ИркАЗе. В технологии совмещенного литья, прессования и прокатки они видят возможности по созданию принципиально новых, высокоэффективных агрегатов для выпуска катанки.

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