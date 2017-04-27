В Прибайкалье планируют построить первый завод мусоропереработки за 3,8 млрд руб
На заводе планируется применение процесса пиролиза.
На заводе планируется применение процесса пиролиза.
Власти Иркутской области планируют построить на территории Ангарского городского округа первый в регионе мусороперерабатывающий комплекс. Об этом сообщает
«Проблема мусора стоит очень остро. Мы сейчас практически уже выбрали место, где можно и нужно будет делать сортировку», — Сергей Левченко в эфире «ОТР».
В этом году должна начаться подготовка
Кроме того, минприроды Иркутской области подало заявку на финансирование в 2018, 2019 и 2020 годах строительства завода по федеральной программе «Охрана озера Байкал и
По техническому заданию мощность завода должна составлять 1,5 млн м3, или 300 тыс. тонн переработки мусора в год.
Твердые коммунальные отходы предполагается принимать с территорий, входящих в Иркутскую агломерацию. Это Ангарский городской округ, Иркутск и Шелеховский район. Дополнительной нагрузкой станет вывоз отходов из Слюдянского района и поселка Листвянка. Мусор будет сортироваться на подлежащий утилизации и пригодный для повторного использования. Последний будет перерабатываться в определенные субстанции для дальнейшего применения в производстве всевозможной продукции из вторичного сырья.
Также на заводе планируется применение процесса пиролиза — термического разложения органических и многих неорганических веществ. Получаемое в результате тепло будет использоваться для отопления здания завода и подсобных помещений.