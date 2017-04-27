В Прибайкалье планируют построить первый завод мусоропереработки за 3,8 млрд руб

Власти Иркутской области планируют построить на территории Ангарского городского округа первый в регионе мусороперерабатывающий комплекс. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на заяление губернатора Сергея Левченко.

«Проблема мусора стоит очень остро. Мы сейчас практически уже выбрали место, где можно и нужно будет делать сортировку», — Сергей Левченко в эфире «ОТР».

В этом году должна начаться подготовка проектно-сметной документации на строительство. В областном бюджете на это заложено 30 млн рублей. Планируется, что конкурс на подготовку проекта будет объявлен в ближайшие 1,5−2 месяца.

Кроме того, минприроды Иркутской области подало заявку на финансирование в 2018, 2019 и 2020 годах строительства завода по федеральной программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории». Требуемая сумма оценивается в 3,8 млрд рублей.

По техническому заданию мощность завода должна составлять 1,5 млн м3, или 300 тыс. тонн переработки мусора в год.

Твердые коммунальные отходы предполагается принимать с территорий, входящих в Иркутскую агломерацию. Это Ангарский городской округ, Иркутск и Шелеховский район. Дополнительной нагрузкой станет вывоз отходов из Слюдянского района и поселка Листвянка. Мусор будет сортироваться на подлежащий утилизации и пригодный для повторного использования. Последний будет перерабатываться в определенные субстанции для дальнейшего применения в производстве всевозможной продукции из вторичного сырья.

Также на заводе планируется применение процесса пиролиза — термического разложения органических и многих неорганических веществ. Получаемое в результате тепло будет использоваться для отопления здания завода и подсобных помещений.