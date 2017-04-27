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05:14 (мск), источник: VLADNEWS

Приморцы жалуются на спекуляцию на устройствах «ЭРА-ГЛОНАСС»

Компания проводит проверку на предмет картельного сговора в регионе.

Источник: VLADNEWS

Жители Приморского края пожаловались на спекуляции на «ЭРА-ГЛОНАСС»: на завышенные цены, на непрозрачность процесса записи и получения устройств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. В связи с этим оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС» потребовал у компаний, уполномоченных представлять его интересы в Приморье, отчитаться о получении и продажах устройств вызова экстренных служб. Таким образом, организации поверят на предмет картельного сговора.

Об этом рассказали в пресс-службе АО «ГЛОНАСС»:

«Компании в ближайшее время должны предоставить акты приемки поступивших партий, реестры записи на заключение договоров и отчеты о продажах. В случае обнаружения нарушений у приморских представителей может быть отозвана аккредитация, кроме того, мы проведем проверку по фактам завышения цен и подозрениям на картельный сговор. Если информация подтвердится, АО “ГЛОНАСС” намерено обратиться в прокуратуру».

Временный гендиректор акционерного общества Андрей Жерегеля заявил, что спекуляции с оборудованием недопустимы:

«Мы понимаем, что на рынке пока сохраняется дефицит устройств, но мы делаем все, чтобы снять напряжение и удовлетворить существующий спрос. Уполномоченные представители АО “ГЛОНАСС” обязаны вести себя справедливо и корректно, и мы будем держать эту ситуацию на контроле».

Напомним, с первого января в РФ изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей: обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур. Жители Приморья столкнулись с рядом трудностей при вступлении закона в силу. Это привело к возникновению волны недовольства в регионе, а также проведению митинга в феврале. После этого ситуация в регионе сдвинулась в мертвой точки.

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