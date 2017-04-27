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10:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

Открылся прямой регулярный авиарейс Рига — Казань — Рига

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В ночь с 26 на 27 апреля открылся прямой регулярный международный авиарейс Рига — Казань — Рига.

Источник: ИА Татар-информ

На первом рейсе в Казань из латвийской столицы прибыл мэр Риги Нил Ушаков с супругой. В аэропорту «Казань» почетных гостей встретил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

Регулярные рейсы в столицу Татарстана будут выполняться два раза в неделю. Из Риги самолет вылетает по воскресеньям и средам в 23.35 и прибывает в Казань в 2.00 следующего дня. Из Казани борт отправляется в понедельник и четверг в 3.20 и прилетает в Ригу в 6.20.

«Если открывается новый маршрут в важных для нас городах, таких как, например, Казань, тогда мы говорим о том, чтобы сопровождать первый рейс. Для меня это дело чести», — отметил в беседе с журналистами Нил Ушаков.

Он пояснил, что данный авиамаршрут в первую очередь удобен для пассажиров из Татарстана, поскольку появилась возможность не только прибыть в Ригу, но и оттуда вылететь по другим европейским направлениям. «Из Риги открыты порядка 80 прямых рейсов. Соответственно, прилетая рано утром из Казани, можно отправиться дальше», — заметил гость.

«Для рижан это направление тоже интересное, думаю, в первую очередь для тех, кто занимается бизнесом, потому что ваша республика богата и потенциал здесь огромный. Кроме того, у нас российские туристы всегда ценны. К нам до кризиса приезжало чуть более 30 процентов туристов из России, сейчас они снова стали возвращаться. То есть было непросто в 2015 году, но сейчас поток туристов увеличился. Я считаю, что этот рейс — хорошее подспорье для экономик обеих государств и для наших взаимоотношений», — заявил мэр Риги.

Он сообщил, что в латвийской столице на май и летние месяцы, а также на начало осени запланировано проведение большого количества мероприятий, которые будут интересны туристам из бывшего Советского Союза и Евросоюза. «Если нам благодаря дополнительным туристам из Татарстана придется еще организовывать праздники или строить гостиницы, мы только “за”», — заверил Нил Ушаков.

По мнению Ленара Сафина, татарстанцы оценят удобный маршрут, и он будет пользоваться популярностью.

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«Рейс состоялся после того, как Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в Риге. На сегодняшний день, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в Россию воздушные суда латвийской авиакомпании airBaltic летают только в Казань. Надеемся, что новый маршрут укрепит экономические связи. Нам есть что предложить нашим коллегам и друзьям. Конечно, маршрут будет способствовать развитию туризма между нашими городами, в том числе благодаря удобной стыковке рейсов практически во все европейские столицы. Важна и хорошая ценовая политика», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ.

«В первую очередь благодаря Президенту Татарстана открылся еще один рейс из Латвии в Россию. Очень символично, что после Москвы и Санкт-Петербурга это Казань. Мы очень благодарны, что помогли договориться об открытии этого рейса», — добавил Нил Ушаков.

Как рассказал менеджер по продажам авиакомпании airBaltic в России Дмитрий Зеленин, рейсы будут выполняться на 120-местных воздушных судах Boeing737.

«Было принято решение об открытии полетов именно в Казань. Мы изучили экономический потенциал республики и близлежащих регионов. Нам очень помогла поддержка Правительства Татарстана, Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, казанского аэропорта. Мы ждем неплохих показателей от этого маршрута. Бронирование, которое сейчас идет на ближайшие рейсы, дает очень впечатляющее представления о том, что он будет развиваться хорошо. Мы ожидаем загрузку в пиковый период, летний сезон, порядка 80 — 85 процентов», — проинформировал он журналистов.

По словам Дмитрия Зеленина, стоимость билетов в одном направлении начинается от 109 евро, включая все сборы.

«Лететь из Риги в Европу гораздо лучше, не делая крюк через южное направление, — уточнил он. — Несмотря на то, что рейсы ночные, время удобное. Самолет прилетает как раз тогда, когда разлетается основная, первая, волна рейсов по Европе».

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