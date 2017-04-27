Открылся прямой регулярный авиарейс Рига — Казань — Рига

На первом рейсе в Казань из латвийской столицы прибыл мэр Риги Нил Ушаков с супругой. В аэропорту «Казань» почетных гостей встретил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

Регулярные рейсы в столицу Татарстана будут выполняться два раза в неделю. Из Риги самолет вылетает по воскресеньям и средам в 23.35 и прибывает в Казань в 2.00 следующего дня. Из Казани борт отправляется в понедельник и четверг в 3.20 и прилетает в Ригу в 6.20.

«Если открывается новый маршрут в важных для нас городах, таких как, например, Казань, тогда мы говорим о том, чтобы сопровождать первый рейс. Для меня это дело чести», — отметил в беседе с журналистами Нил Ушаков.

Он пояснил, что данный авиамаршрут в первую очередь удобен для пассажиров из Татарстана, поскольку появилась возможность не только прибыть в Ригу, но и оттуда вылететь по другим европейским направлениям. «Из Риги открыты порядка 80 прямых рейсов. Соответственно, прилетая рано утром из Казани, можно отправиться дальше», — заметил гость.

«Для рижан это направление тоже интересное, думаю, в первую очередь для тех, кто занимается бизнесом, потому что ваша республика богата и потенциал здесь огромный. Кроме того, у нас российские туристы всегда ценны. К нам до кризиса приезжало чуть более 30 процентов туристов из России, сейчас они снова стали возвращаться. То есть было непросто в 2015 году, но сейчас поток туристов увеличился. Я считаю, что этот рейс — хорошее подспорье для экономик обеих государств и для наших взаимоотношений», — заявил мэр Риги.

Он сообщил, что в латвийской столице на май и летние месяцы, а также на начало осени запланировано проведение большого количества мероприятий, которые будут интересны туристам из бывшего Советского Союза и Евросоюза. «Если нам благодаря дополнительным туристам из Татарстана придется еще организовывать праздники или строить гостиницы, мы только “за”», — заверил Нил Ушаков.

По мнению Ленара Сафина, татарстанцы оценят удобный маршрут, и он будет пользоваться популярностью.