Областные трассы перекроют из-за ремонта

Первого мая начнутся работы на участке капитального ремонта трассы Р-254 «Иртыш» в Чановском районе (1031 км — 1043 км), которые продлятся до 15 октября.

Второго мая дорожники выйдут на переходящий с 2016 года объект капитального ремонта трассы Р-256 «Чуйский тракт» в Бердске (38 км — 46 км), где завершат работы 22 сентября.

С десятого мая по пятое сентября будет производиться капитальный ремонт участка на территории Чулымского района (1317 км — 1327 км).

Сейчас уже ведутся ремонтные работы на путепроводе-скотопрогоне трассы Р-254 «Иртыш» в Каргатском районе и на путепроводе через автомобильную дорогу на Р-254 «Иртыш» (Северный обход Новосибирска) в Коченевском районе.

Всего в 2017 году в Новосибирской области будет отремонтировано более 120 километров федеральных дорог и более 140 погонных метров искусственных сооружений на них.