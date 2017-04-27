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06:53 (мск), источник: VN.ru

Областные трассы перекроют из-за ремонта

С первого мая начинается ремонт трасс в Новосибирской области. Он продлится до 15 октября. В период ремонтных работ на объектах будет действовать режим реверсивного или одностороннего движения, сообщила пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь».

Первого мая начнутся работы на участке капитального ремонта трассы Р-254 «Иртыш» в Чановском районе (1031 км — 1043 км), которые продлятся до 15 октября.

Второго мая дорожники выйдут на переходящий с 2016 года объект капитального ремонта трассы Р-256 «Чуйский тракт» в Бердске (38 км — 46 км), где завершат работы 22 сентября.

С десятого мая по пятое сентября будет производиться капитальный ремонт участка на территории Чулымского района (1317 км — 1327 км).

Сейчас уже ведутся ремонтные работы на путепроводе-скотопрогоне трассы Р-254 «Иртыш» в Каргатском районе и на путепроводе через автомобильную дорогу на Р-254 «Иртыш» (Северный обход Новосибирска) в Коченевском районе.

Всего в 2017 году в Новосибирской области будет отремонтировано более 120 километров федеральных дорог и более 140 погонных метров искусственных сооружений на них.

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