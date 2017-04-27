Областные трассы перекроют из-за ремонта
С первого мая начинается ремонт трасс в Новосибирской области. Он продлится до 15 октября. В период ремонтных работ на объектах будет действовать режим реверсивного или одностороннего движения, сообщила
С первого мая начинается ремонт трасс в Новосибирской области. Он продлится до 15 октября. В период ремонтных работ на объектах будет действовать режим реверсивного или одностороннего движения, сообщила
Первого мая начнутся работы на участке капитального ремонта трассы Р-254 «Иртыш» в Чановском районе (1031 км — 1043 км), которые продлятся до 15 октября.
Второго мая дорожники выйдут на переходящий с 2016 года объект капитального ремонта трассы Р-256 «Чуйский тракт» в Бердске (38 км — 46 км), где завершат работы 22 сентября.
С десятого мая по пятое сентября будет производиться капитальный ремонт участка на территории Чулымского района (1317 км — 1327 км).
Сейчас уже ведутся ремонтные работы на
Всего в 2017 году в Новосибирской области будет отремонтировано более 120 километров федеральных дорог и более 140 погонных метров искусственных сооружений на них.