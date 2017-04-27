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07:22 (мск), источник: Om1.ru

Омская РЭК готовится ввести новые нормативы по оплате ЖКХ

По заявлению ведомства, сейчас нормативы, в том числе за ОДН, максимально приближены к фактическим значениям.

Источник: РИА "Новости"

Об этом доложил глава региональной энергетической комиссии Омской области Олег Голубев на встрече с губернатором Виктором Назаровым, по поручению которого были рассчитаны новые значения нормативов за содержание общего имущества в многоквартирном доме.

 — Нормативы ОДН максимально приближены к фактическим значениям, — передает пресс-служба облправительства по итогам рабочей встречи. — Специалистами проведен сбор многоплановой информации по многоквартирным домам региона, чтобы установить справедливые нормативы. При расчетах использованы нормы расхода электрической энергии из ГОСТов и СНиПов, что позволило уменьшить их значения.

Так, нормативы по электроэнергии по сравнению с прежними значениями стали ниже от 30% (9-этажный дом с двумя лифтами) до 2−3 раз (5-этажный дом без лифта), говорится в докладе РЭК. Для домов, где применяются энергосберегающие технологии, нормативы тоже стали меньше.

По водоснабжению — снижение составило до 20% в 2-этажных благоустроенных домах, рост грозит только для 5-, 7-, 8-, 13- и 15-этажных домов с максимальной степенью благоустройства. При этом, отметили в ведомстве, для благоустроенных пятиэтажек норматив должен увеличиться только на тысячную долю, также на одну тысячную копейки вырастет платеж за квадратный метр.

Новые жилищные нормативы РЭК планирует утвердить в первой декаде мая, а ввести в действие — с 1 июня 2017 года.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что 14 апреля Госдума РФ приняла в первом чтении поправки, которые допускают оплату за ОДН по приборам учета, если такое решение будет принято на общем собрании жильцов. Что еще немаловажно, депутаты рассматривают возможность перерасчета с января 2017 года за излишне уплаченные суммы, которые были начислены управляющими компаниями.

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