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10:46 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В конце года откроется новая дорога из Адыгеи на Кубань

В Усть-Лабинском районе завершаются работы по строительству трассы из аула Уляп к станице Тенгинской.

Источник: ГТРК «Кубань»

К концу года в Усть-Лабинском районе откроют дорогу Уляп — Тенгинскую. Через нее транспорт будет ездить из Кубани в Адыгею и обратно.

Напомним, что первый пусковой комплекс дороги построили еще в 2010 году. Тогда она шла от аула Уляп до моста через реку Лаба. В 2013—2014 годах разрабатывался проект проезжей части, которая бы связала Адыгею со станицей Тенгинской. Положительное заключение было получено в 2015 году, и тогда же подписали контракт на проведение работ.

На постройку дороги, протяженность которой составила почти два километра, потратили более 672 миллионов рублей.

В конце 2017 года трассу откроют для движения, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Усть-Лабинского района.

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