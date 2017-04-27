В конце года откроется новая дорога из Адыгеи на Кубань

К концу года в Усть-Лабинском районе откроют дорогу Уляп — Тенгинскую. Через нее транспорт будет ездить из Кубани в Адыгею и обратно.

Напомним, что первый пусковой комплекс дороги построили еще в 2010 году. Тогда она шла от аула Уляп до моста через реку Лаба. В 2013—2014 годах разрабатывался проект проезжей части, которая бы связала Адыгею со станицей Тенгинской. Положительное заключение было получено в 2015 году, и тогда же подписали контракт на проведение работ.

На постройку дороги, протяженность которой составила почти два километра, потратили более 672 миллионов рублей.