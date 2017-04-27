В конце года откроется новая дорога из Адыгеи на Кубань
В
В
К концу года в
Напомним, что первый пусковой комплекс дороги построили еще в 2010 году. Тогда она шла от аула Уляп до моста через реку Лаба. В 2013—2014 годах разрабатывался проект проезжей части, которая бы связала Адыгею со станицей Тенгинской. Положительное заключение было получено в 2015 году, и тогда же подписали контракт на проведение работ.
На постройку дороги, протяженность которой составила почти два километра, потратили более 672 миллионов рублей.
В конце 2017 года трассу откроют для движения, сообщили ГТРК «Кубань» в