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08:17 (мск), источник: Om1.ru

Мэрию Омска через суд заставляют обустроить остановку в Прибрежном

На остановке нет даже тротуаров для пешеходов, не говоря уже об ограждениях и скамейках.

После сообщений в СМИ прокуратура Кировского района обратилась в суд, чтобы защитить права жителей и гостей микрорайона «Прибрежный» на Левобережье: местная остановка общественного транспорта угрожает безопасности людей.

Совместная проверка прокуратуры и ГИБДД показала: на остановке «Микрорайон Прибрежный» не обустроены автопавильоны, скамейки и ограждения. Но главное: нет пешеходных дорожек. Перейдя на другую сторону по «зебре», люди попадают не на тротуар, а в грязь.

Как рассказывает прокуратура Омской области, департаменту городского хозяйства внесли представление с требованием устранить угрозу безопасности жителей. Но муниципалитет пояснил, что не может решить эту проблему, поскольку на эти цели не выделены деньги из бюджета.

Прокурор Кировского округа Татьяна Сидоренко не сочла эту причину уважительной, поскольку неисполнение муниципалитетом своих обязанностей нарушает права местных жителей. Прокурор Сидоренко обратилась с административным исковым заявлением в суд, требуя обязать администрацию Омска и департамент городского хозяйства обустроить остановку «Микрорайон Прибрежный». Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении в Центральном районном суде.

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