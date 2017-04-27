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09:07 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирия получит 1,4 млн рублей субсидий на обучение неработающих пенсионеров

УФА, 27 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Отделение Пенсионного фонда по Башкортостану на субсидирование обучения неработающих пенсионеров компьютерной грамотности направит в этом году более 1,4 млн рублей.

Субсидия на обучение неработающих пенсионеров компьютерной грамотности выделяется Пенсионным фондом России ежегодно. В прошлом году она превышала 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по Башкортостану.

Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров позволяет пожилым людям получать новые знания для обеспечения доступности к государственным информационным ресурсам. В том числе к «Личному кабинету гражданина» на сайте Пенсионного фонда России, с помощью которого можно получать большинство услуг Фонда не выходя из дома, в электронном виде.

В настоящее время в республике насчитывается более 1,163 млн пенсионеров. Из них примерно 250 тысяч — работающие пенсионеры.

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