В Татарстане появится фонд для поддержки вкладчиков прогоревших банков

Власти Татарстана намерены создать фонд, задачей которого будет оказание помощи вкладчикам лишенных лицензии банков. Об этом глава региона Рустам Минниханов доложил президенту России Владимиру Путину во время встречи в Москве 26 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Минниханова, довольно серьезная проблема с банками возникла в регионе в 2017 году. Несколько кредитных организаций были объявлены банкротами, из-за чего вкладчики лишились своих денег.

В настоящее время, пояснил он, над этим вопросом работает правительственная комиссия, идет активное взаимодействие с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и Центробанком, «формируется кредиторская масса». Виновные задержаны, правоохранительные органы продолжают работу.

«И конечно же, нам придется найти механизм: мы планируем создать специальный фонд, который окажет поддержку той категории вкладчиков, которые не смогут получить (средства) за счет распродажи (имущества банков)», — пояснил Минниханов.

Глава Татарстана добавил, что ведется работа и с категорией дольщиков. «Там тоже две крупные компании, их руководители тоже задержаны», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года «Татфондбанк» столкнулся с кризисом ликвидности. В дальнейшем проблемы стали испытывать и другие банки региона. 3 марта 2017 года лицензии на осуществление банковской деятельности «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и «Анкор банка» были отозваны Банком России, позже кредитные организации признали банкротами. В начале апреля лицензии лишился «Татагропромбанк», готовится рассмотрение иска о банкротстве.