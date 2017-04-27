United Airlines пообещала не выгонять пассажиров из самолетов

В официальном заявлении United Airlines, которое приводит агентство Reuters, авиакомпания пообещала не требовать от пассажиров, уже занявших свои места, покинуть самолет.

Если же число проданных билетов будет превышать количество мест на борту, а кто-то из пассажиров согласится отказаться от полета в пользу другого человека, он сможет рассчитывать на компенсацию в размере $10 тыс.

Также авиакомпания пообещала не привлекать сотрудников службы безопасности для разрешения споров с пассажирами, которым не досталось мест при наличии купленного на самолет билета.

В целом United Airlines заявила, что будет делать все для того, чтобы ситуация, при которой билетов продано больше чем места в самолете, происходила как можно реже.