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09:26 (мск), источник: РБК

United Airlines пообещала не выгонять пассажиров из самолетов

Авиакомпания United Airlines пообещала в будущем не заставлять пассажиров покидать самолет в случае нехватки мест.

В официальном заявлении United Airlines, которое приводит агентство Reuters, авиакомпания пообещала не требовать от пассажиров, уже занявших свои места, покинуть самолет.

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Если же число проданных билетов будет превышать количество мест на борту, а кто-то из пассажиров согласится отказаться от полета в пользу другого человека, он сможет рассчитывать на компенсацию в размере $10 тыс.

Также авиакомпания пообещала не привлекать сотрудников службы безопасности для разрешения споров с пассажирами, которым не досталось мест при наличии купленного на самолет билета.

В целом United Airlines заявила, что будет делать все для того, чтобы ситуация, при которой билетов продано больше чем места в самолете, происходила как можно реже.

Главный исполнительный директор американской авиакомпании United Airlines Оскар Муньос | Источник: Reuters

За минувшие две недели компания понесла серьезные убытки из-за скандала, возникшего перед вылетом самолета United Airlines из аэропорта Чикаго. Экипаж потребовал покинуть самолет 69-летнего Дэвида Дао для того чтобы освободить места для сотрудников авиакомпании. Пассажир отказался, в результате чего возникла потасовка. В ней Дао сломали нос и выбили два зуба.

Изначально руководство авиакомпании заявило, что Дао вел себя агрессивно. Однако, когда достоянием общественности стала видеозапись драки, и было начато разбирательство, United Airlines принесла пассажиру свои извинения. Тем не менее, руководитель компании вызван в Конгресс, где должен объяснить случившееся.

На фоне скандала рыночная стоимость United Airlines упала более чем на 600 миллионов долларов.

Самолет United Airlines
Комментарии
4
Иван Петров
Повторю свой вопрос в очередной раз:
неужели в оплоте демократии за членовредительство полагается всего лишь извинение сквозь зубы и никакой материальной компенсации?
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Дмитрий Егоров
"Рупор госдепа",то бишь А Б пристыженно молчит:)
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Андрей Гончаров
Точно, было такое.
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