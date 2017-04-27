United Airlines пообещала не выгонять пассажиров из самолетов
Авиакомпания United Airlines пообещала в будущем не заставлять пассажиров покидать самолет в случае нехватки мест.
Авиакомпания United Airlines пообещала в будущем не заставлять пассажиров покидать самолет в случае нехватки мест.
В официальном заявлении United Airlines, которое приводит агентство Reuters, авиакомпания пообещала не требовать от пассажиров, уже занявших свои места, покинуть самолет.
Если же число проданных билетов будет превышать количество мест на борту, а
Также авиакомпания пообещала не привлекать сотрудников службы безопасности для разрешения споров с пассажирами, которым не досталось мест при наличии купленного на самолет билета.
В целом United Airlines заявила, что будет делать все для того, чтобы ситуация, при которой билетов продано больше чем места в самолете, происходила как можно реже.
За минувшие две недели компания понесла серьезные убытки
Изначально руководство авиакомпании заявило, что Дао вел себя агрессивно. Однако, когда достоянием общественности стала видеозапись драки, и было начато разбирательство, United Airlines принесла пассажиру свои извинения. Тем не менее, руководитель компании вызван в Конгресс, где должен объяснить случившееся.
На фоне скандала рыночная стоимость United Airlines упала более чем на 600 миллионов долларов.
неужели в оплоте демократии за членовредительство полагается всего лишь извинение сквозь зубы и никакой материальной компенсации?